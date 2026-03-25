सिक्कीममध्ये मुसळधार पाऊस आणि भूस्खलन, चुंगथांगमध्ये 200 पर्यटक अडकले

सिक्कीममध्ये मुसळधार पाऊस सुरू आहे. पावसामुळे अनेक ठिकाणी भूस्खलन झाले असून, यामुळे चुंगथांगमध्ये सुमारे 200 पर्यटक अडकल्याचे जिल्हाधिकारी अनंत जैन यांनी सांगितले. गंगटोकला लाचेनशी आणि चुंगथांगला लाचेनशी जोडणाऱ्या मुख्य रस्त्यांवर भूस्खलन झाल्यामुळे लाचेनला जाणारे पर्यटक चुंगथांगमध्ये अडकून पडले आहेत.

भूस्खलनामुळे अडकलेल्या पर्यटकांची आयटीबीपी कॅम्प आणि गुरुद्वारात राहण्याची सोय करण्यात आली आहे. अनेक ठिकाणी रस्ते बंद झाल्यामुळे लाचेनकडे जाणारी वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आल्यावर प्रवासाला परवानगी दिली जाईल, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले.

लाचुंगकडे जाणारा रस्ता मोकळा करण्यात आला असून, पर्यटकांना सुरक्षितपणे गंगटोकला परत आणण्यात आले आहे. प्रशासन परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला पाकयोंग, गंगटोक आणि मंगन जिल्ह्यांतील अनेक भागांमध्ये वादळी पाऊस आणि गारपिटीचा तडाखा बसला होता.

सिक्कीम हे ईशान्य हिमालयातील कांचनजंगा पर्वतरांगांच्या कुशीत वसलेले एक छोटे आणि सुंदर राज्य आहे. येथे मोठ्या संख्येने पर्यटक भेट देतात. निसर्गप्रेमींसाठी हे सर्वोत्तम ठिकाणांपैकी एक आहे. याच कारणामुळे मोठ्या संख्येने लोक येथे आले होते आणि भूस्खलनामुळे अडकून पडले आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Sangameshwar News – बेपत्ता तरुणाचा मृतदेह बावनदीच्या पात्रात आढळला

48 वर्षांनंतर जगन्नाथ मंदिराच्या खजिन्याचे दरवाजे पुन्हा उघडले, RBI चे अधिकारी उपस्थित

खरात प्रकरणी योग्य कारवाई केली तर डझनभर मंत्री आणि दोन डझन अधिकारी जेलमध्ये जातील – हर्षवर्धन सपकाळ.

संसदेसाठी ड्रेस कोड हवा, भाजप नेत्याची मागणी; राहुल गांधींच्या कपड्यांवर घेतला आक्षेप

‘धुरंधर 2’ च्या सेटवर जखमी अर्जुन रामपालवर उपचार करायला आले अन् डॉक्टर बनले थेट अभिनेते!

Mumbai News – 870 रुपयांच्या वादातून धक्कादायक प्रकार, ओशिवरामध्ये सिगारेट विक्रेत्याला कारने 100 मीटर फरफटत नेले

…तर तुमच्या घरचा LPG सिलिंडरचा पुरवठा बंद होणार; केंद्र सरकारचा मोठा आदेश, बुकिंगबाबतही दिलं स्पष्टीकरण

सोशल मिडीया वापरासाठी कर्नाटकचा मोठा निर्णय; 16 वर्षांखालील मुलांसाठी स्क्रीन टाईम निश्चित

दिल्ली पोलिसांची मोठी कारवाई, नेपाळमार्गे येणारा पाकिस्तानी शस्त्रास्त्रांचा साठा जप्त; 10 जणांना अटक