दिल्लीहून विजयवाडा जाणाऱ्या एअर इंडियाच्या विमानाचे जयपूरला ईमर्जन्सी लँडिंग

सामना ऑनलाईन
|

दिल्लीहून विजयवाडा चाललेल्या एअर इंडियाच्या विमानाचे सोमवारी जयपूरला ईमर्जन्सी लँडिंग करण्यात आले. वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीमुळे विजयवाडाला जाणारे विमान जयपूरला वळवण्यात आले.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी सकाळी एअर इंडियाचे विमान AI 2517 दिल्ली विमानतळावरून जयपूरकडे रवाना झाले. मात्र एक वृद्ध प्रवासी आजारी पडल्याने विमान जयपूरकडे वळवण्यात आले. विमान जयपूर विमानतळावर उतरताच आजारी प्रवाशाला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. विमानात एकूण किती प्रवासी होते, याबाबत माहिती मिळू शकली नाही. एअर इंडियाकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

सोन्या-चांदीच्या दराची घोडदौड सुरूच; सोने 1,41,000 तर चांदी 2,65,000 वर पोहचली

supreme court

महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा निवडणुका घेण्यासाठी 15 दिवसांची मुदतवाढ; निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

मासिक पाळीतील वेदनांवर हा चहा आहे सर्वात उत्तम, वाचा

हिवाळ्यात दुधासोबत काय खायला हवे?

प्लॅटफॉर्म तिकिटधारक व्यक्तीलाही भरपाईचा हक्क, हायकोर्टाचा महत्वपूर्ण निकाल

Jammu Kashmir – बांदीपोरा येथील छावणीमध्ये आग, बीएसएफचा एक जवान शहीद

हिवाळ्यात मुळा खाण्याचे आरोग्यवर्धक फायदे, जाणून घ्या

केसातील कोंडा तुमच्याही कपड्यांवर पडतोय का? आता चिंता सोडा, या टिप्स अमलात आणून कोंड्याला करा कायमचा रामराम

तुम्हीही चेहऱ्यावर लिंबू लावताना या चुका करताय का?