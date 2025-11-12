दिल्लीतील स्फोट हा दहशतवादी हल्ला, केंद्र सरकारने दिली माहिती

सामना ऑनलाईन
|

दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ सोमवारी झालेला स्फोट हा दहशतवादी हल्ला असल्याचे केंद्र सरकारने घोषित केले. ही घटना एक घृणास्पद गुन्हा असल्याचे म्हणत मंत्रिमंडळाने घटनेच्या जलद चौकशीचे निर्देश दिले आहेत. या संदर्भात, मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. मंत्रिमंडळाने हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या निष्पाप लोकांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ दोन मिनिटे मौन पाळले.

मंत्रिमंडळ बैठकीत केंद्र सरकारने लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या कार बॉम्बस्फोटाला दहशतवादी हल्ला घोषित करत शोक व्यक्त केला. या बैठकीत मंत्रिमंडळाने हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांबद्दल तीव्र शोक व्यक्त करणारा आणि पीडितांना श्रद्धांजली वाहणारा ठराव मंजूर केला. दोषींची लवकरच ओळख पटवण्यात येईल आणि त्यांच्यावर विलंब न करता कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

सुनावणीची बतावणी सुरु आहे; शिवसेना पक्ष, चिन्हाबाबतची सुनावणी पुढे ढकलल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांची प्रतिक्रिया

दिल्ली बॉम्बस्फोटातील हल्लेखोराची लाल रंगाची इकोस्पोर्ट सापडली, पोलिसांच्या शोध मोहिमेला यश

राजधानीतील लाल किल्ला परिसरच सुरक्षित नसेल तर देशाच्या सुरक्षिततेचे काय? आदित्य ठाकरे यांचा संतप्त सवाल

एअर इंडियाच्या मुंबई-वाराणसी विमानाला बॉम्बची धमकी, आपत्कालीन लँडिंग; विमानतळावर हाय अलर्ट जारी

Nanded News – कुंडलवाडीत 21 लाख 50 हजारांची रोकड जप्त; आचारसंहिता काळातील मोठी कारवाई

सावधान! मुंबईसह 5 विमानतळं बॉम्बने उडवण्याची धमकी; सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट

भरुचमध्ये फार्मा कारखान्यात बॉयलरचा स्फोट; 2 कामगार ठार, 20 जण जखमी

Digital Gold खरेदी करताय? सेबीने दिला सतर्कतेचा इशारा

रेल्वे मार्गावर पेट्रोलची पाईपलाईन फुटली, उरण ते खारकोपर दरम्यान रेल्वे वाहतूक स्थगित