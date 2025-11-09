छत्तीसगडच्या सुकमा येथे आयईडी स्फोट, सीआरपीएफचा जवान जखमी

छत्तीसगडच्या सुकमा जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांनी पेरलेल्या प्रेशर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव्ह डिव्हाइस (आयईडी) स्फोटात केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचा (सीआरपीएफ) एक जवान जखमी झाला आहे. रविवारी दुपारी 1.45 वाजता फुलबागडी पोलिस स्टेशन हद्दीतील गोगुंडा जवळील जंगली टेकड्यांमध्ये ही घटना घडली. सुरक्षा दलाचे एक पथक एका मोहिमेवर असताना हा स्फोट झाला, असे एका पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले.
सीआरपीएफच्या 74 व्या बटालियनमधील जवान चुकून प्रेशर आयईडीच्या संपर्कात आला, ज्यामुळे स्फोट झाला आणि त्याच्या पायांना दुखापत झाली, असे त्यांनी सांगितले. प्राथमिक उपचारानंतर, जखमी जवानाला पुढील औषधांसाठी एअरलिफ्ट करून रायपूरला नेण्यात आले, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.