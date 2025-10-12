छत्तीसगडमध्ये सुरक्षा दलांकडून आठ माओवाद्यांना अटक, स्फोटके आणि प्रचार साहित्य जप्त

छत्तीसगडच्या विजापूर जिल्ह्यात सुरक्षा दलांच्या संयुक्त कारवाईत आठ सक्रिय माओवाद्यांना अटक करण्यात आली आहे. घटनास्थळावरून स्फोटके आणि प्रचार साहित्यही जप्त करण्यात आले आहे. जिल्हा राखीव रक्षक (डीआरजी), बासगुडा पोलीस स्टेशन आणि केंद्रीय राखीव पोलीस फोर्स (सीआरपीएफ) च्या 168 व्या बटालियनने रविवारी संयुक्त कारवाई केली. बसगुडा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत पुटकेल ते पोलमपल्ली या मार्गावर पोलमपल्लीजवळ ही अटक करण्यात आली.

गुप्तचर माहितीच्या आधारे, संयुक्त पथकाने माओवाद्यांच्या गटाला रोखले आणि स्फोटके आणि माओवादी प्रचार साहित्याचा साठा जप्त केला. जप्त केलेल्या वस्तूंमध्ये टिफिन बॉम्ब, डेटोनेटर, सेफ्टी फ्यूज, कॉर्डटेक्स वायर, बॅटरी, इलेक्ट्रिकल वायर, माती खोदण्याचे साहित्य आणि सरकारविरोधी घोषणा लिहिलेले बॅनर यांचा समावेश होता.

अटक केलेल्या आठपैकी तिघांवर बक्षीस जाहीर करण्यात आले होते. कोसा सोडीवर 2 लाख रुपयांचे बक्षीस होते तर कमलापूर आरपीसी (क्रांतिकारी लोक समिती) सीएनएम (चेतना नाट्य मंच) चे सदस्य जयसिंग माडवी आणि मडकम अंडा यांच्यावर प्रत्येकी 50 हजार रुपयांचे बक्षीस होते. तर सोडी हिडमा, मुचकी बुधरा उर्फ भद्रा, माडवी राजू, माडवी हिडमा आणि देवा माडवी अशी अन्य पाच जणांची नावे आहेत. हे आठही जण विजापूर जिल्ह्यातील कमलापूर जोन्नागुडा पारा आणि गोट्टूम पारा गावातील आहेत. अटकेनंतर माओवाद्यांना बासगुडा पोलीस ठाण्यात कायदेशीर कारवाई करत न्यायालयीन कोठडीत न्यायालयात हजर करण्यात आले.

