लाल किल्ल्याजवळ कारमध्ये भीषण स्फोट; एकाचा मृत्यू आठ जखमी, दिल्लीत हाय अलर्ट जारी

दिल्लीत लाल किल्ल्याजवळ एका कारमध्ये मोठा स्फोट झाला. स्फोटात एकाचा मृत्यू झाला असून आठ जण जखमी झाले आहेत. स्फोटानंतर परिसरातील तीन कारना भीषण आग लागली. लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनजवळ सोमवारी सायंकाळी 6 वाजून 55 मिनिटांनी हा स्फोट झाला. घटनेची माहिती मिळताच अग्नीशमन दल आणि पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. अग्नीशमन दलाकडून आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे काम सुरू आहे. या घटनेनंतर दिल्लीत हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
स्फोटामुळे जवळ पार्क केलेल्या वाहनांच्या काचा फुटल्या. स्फोटामुळे जवळील पथदिवेही जळून खाक झाले. स्फोटावेळी परिसरात वर्दळ होती. दुर्घटनेत एकाचा मृत्यू झाला असून आठ जण जखमी झाले आहेत. जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. हा स्फोट कशामुळे झाला याबाबत अद्याप समजू शकले नाही. अग्निशमन दलाच्या गाड्याही घटनास्थळी दाखल झाल्या आहेत आणि आग आटोक्यात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
स्फोटाचा तपास करण्यासाठी फॉरेन्सिक आणि तांत्रिक तज्ञ घटनास्थळी पोहोचत आहेत. दरम्यान, स्फोटानंतर जवळील चांदणी चौक बाजारपेठ बंद करण्यात आली आहे. लाल किल्ल्याच्या आजूबाजूचा संपूर्ण परिसर आणि रस्ते बंद करण्यात आले आहेत.
