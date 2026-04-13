केरळमध्ये मासेमारी बोटीला आग; सुदैवाने कामगार सुखरूप बचावले

केरळमध्ये मासेमारी करणाऱ्या बोटीला आग लागल्याची घटना सोमवारी दुपारच्या सुमारास घडली. सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी किंवा कुणीही जखमी झाले नाही. यार्डात नांगरलेल्या बोटीला आग लागल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आगीची माहिती मिळताच अग्नीशमन दल आणि बचाव पथकाने घटनास्थळी धाव घेत आगीवर नियंत्रण मिळवले.

पाच कामगार बोट तोडण्याच्या कामात गुंतलेले असताना बोटीला अचानक आग लागली. आग लागल्याचे लक्षात येताच पाचही कामगारांनी पाण्यात उडी मारल्याने ते सुखरूप बचावले. बोट तोडण्याच्या कामादरम्यान वापरल्या जाणाऱ्या वेल्डिंग आणि कटिंग मशीनमधून निघालेल्या ठिणग्यांमुळे ही आग लागली असावी, असा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Raigad News – इर्शाळगडावर ट्रेकिंगला गेलेल्या तरुणाचा दरीत पडून मृत्यू

सचिन तेंडुलकरनंतर असं टॅलेंट पहिल्यांदाच पाहतोय, जतीन परांजपे यांनी केलं वैभव सूर्यवंशीचं भरभरून कौतुक

Ratnagiri News – आंबा बागायतदाराची स्वतःवर गोळी झाडत आत्महत्या, तोणदे गावातील घटना

माणिकगड सिमेंट जमिन प्रकरण चिघळले; मोबदला आणि जमिनीच्या मागणीसाठी पाच आदिवासींनी केले विषप्राशन

IPL 2026 – RCB च्या हुकूमी एक्क्याला दुखापत; चाहत्यांची धाकधूक वाढली, कर्णधार काय म्हणाला?

Mumbai News – बंद दरवाजांची नॉन-एसी लोकल अखेर कुर्ला कारशेडमध्ये दाखल

supreme-court

एकूण उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभावाच्या मागणी याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला नोटीस

अशा प्रकारे तयार करा शिळ्या भाताचा पौष्टीक नाश्ता

उमर खालिद याची सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका; जामीन अर्जावर बुधवारी सुनावणी