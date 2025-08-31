फटाक्यांच्या कारखान्याला भीषण आग, एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू; अनेक जण ढिगाऱ्याखाली दबले

सामना ऑनलाईन
|

फटाक्यांच्या कारखान्यात भीषण आग लागून एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेत अनेक जण ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले आहेत. रविवारी दुपारी 12 वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. घटनेची माहिती मिळताच अग्नीशमन दल, एनडीआरएफ, पोलीस आणि बचाव पथकाने घटनास्थळी धाव बचावकार्य सुरू केले आहे.

उत्तर प्रदेशातील लखनऊमधील बेहटा गावात ही दुर्घटना घडली. प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, दुपारी 12 वाजण्याच्या सुमारास कारखान्यात आग लागून मोठे स्फोट होऊ लागले. स्फोटाचा आवाज ऐकून गावकरी घाबरून घराबाहेर पडले. स्फोटांची तीव्रता इतकी होती की दोन किलोमीटर अंतरापर्यंत आवाज ऐकू येत होता.

दुर्घटनेत कारखाना मालक आणि त्याच्या कुटुंबातील चार सदस्यांचा मृत्यू झाला. स्फोटामुळे आसपासच्या घरांच्या भिंतींनाही तडे गेले. बचाव पथक ढिगारा हटवत आहे. ढिगाऱ्याखाली अनेक कामगार दबल्याची शक्यता आहे. दरम्यान घरामध्येच फटाक्यांचा कारखाना सुरू होता.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Latur News – मांजरा प्रकल्पातून पुन्हा एकदा पाण्याचा विसर्ग सुरू

भाजप मतचोरी करून निवडणूक निवडणुका जिंकू इच्छिते, उत्तर प्रदेशातही मतदार यादीत घोळ; संजय सिंह यांचा आरोप

89 लाख तक्रारी दिल्या, पण पावती मिळाली नाही; मतदार यादीतील अनियमिततांवर काँग्रेसचा निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल

देशात एचआयव्ही रुग्णसंख्या सर्वाधिक मिझोरममध्ये; 5 वर्षांत 2,996 जणांचा मृत्यू, 11 हजार नवे रुग्ण

टेक ऑफनंतर काही वेळातच इंजिनला आग, एअर इंडियाच्या विमानाचे आपत्कालीन लँडिंग

terrorist

Jammu Kashmir – जम्मू-काश्मीरच्या पूंछमध्ये दोन दहशतवाद्यांना अटक, दोन रायफलसह दारुगोळा हस्तगत

लडाखजवळ अनियंत्रित कार नदीत कोसळली; दोघांचा मृत्यू तर तीन गंभीर जखमी

Photo – शिवाजीनगर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचा जिवंत देखावा, रत्कबीज राक्षसाचा वध

पंतप्रधान मोदींनी चीनला क्लीन चीट दिली, काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांची टीका