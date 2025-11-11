Delhi Blast – दिल्ली स्फोटाचा तपास NIAकडे, गृहमंत्रालयाचा निर्णय

सामना ऑनलाईन
|

दिल्लीतील लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनजवळ झालेल्या स्फोटाचा तपास गृहमंत्रालयाने NIAकडे सोपवला आहे. या स्फोटात 12 जणांचा मृत्यू झाला तर 24 हून अधिक जखमी झाले. याशिवाय स्फोटात आसपासच्या अनेक वाहनांनाही आग लागली. याप्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) कायदा (UAPA), 1967 च्या कठोर कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे.

पोलीस तपासात जम्मू-काश्मीर आणि हरियाणामध्ये आढळलेल्या जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) मॉड्यूलशी या स्फोटाचा संबंध जोडण्यात आला आहे. अलीकडेच या मॉड्यूलशी संबंधित अनेक व्यक्तींना अटक करण्यात आली असून यात अनेक डॉक्टरांचा समावेश आहे. या छापेमारीत सुमारे 3000 किलो स्फोटके आणि मोठ्या प्रमाणात शस्त्रे जप्त करण्यात आली आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या 32 प्रभागातील 128 जागांसाठी आरक्षण सोडत जाहीर; प्रस्थापितांना धक्का!

फरीदाबादमध्ये दहशतवादाची फॅक्टरी, दिल्ली स्फोटाबाबत महत्वाची माहिती तपास यंत्रणांच्या हाती

दिल्लीतील स्फोटाची घटना निषेधार्ह; जगभरातून शोक व्यक्त

चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या 17 प्रभागांसाठी 66 सदस्य पदासाठी आरक्षण सोडत जाहीर; 50 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव

ठाण्यात महापालिकेच्या आरक्षण सोडतीमध्ये 66 जागा महिलांसाठी राखीव; इच्छुकांची धाकधूक वाढली

दिल्लीत झालेल्या घटनेसाठी जबाबदार कोण? काँग्रेसचा सरकारला सवाल

Naxal Encounter – बिजापूरमध्ये सुरक्षा दलांचे जवान आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक, अनेक नक्षली नेते ठार झाल्याची शक्यता

Chhatrapati Sambhaji Nagar – महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी 115 जागांचे आरक्षण जाहीर

पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबाद स्फोटाने हादरली, हायकोर्टाबाहेर कारमधील स्फोटात 12 जणांचा मृत्यू