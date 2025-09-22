वैवाहिक वादातून पत्नीला संपवलं, मग फेसबुक लाईव्ह करत हत्येची कबुली

सामना ऑनलाईन
|

वैवाहिक वादातून पतीने पत्नीवर वार करत तिची हत्या केल्याची खळबळजनक घटना समोर आली आहे. हत्येनंतर आरोपीने फेसबुक लाईव्ह करत गुन्ह्याची कबुली दिली. शालिनी असे मयत पत्नीचे नाव आहे. पतीने स्वतःच पोलीस ठाणे गाठत गुन्ह्याची माहिती दिली. याप्रकरणी मुलाच्या फिर्यादीवरून पोलिसांनी आरोपी पतीविरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे.

केरळमधील कोल्लम येथील वलक्कोडू येथे ही घटना घडली आहे. पोलिसांनी आरोपी पतीला अटक केली आहे. इसहाक असे आरोपी पतीचे नाव आहे. शालिनी आणि इसहाक यांच्यात वाद होते. याच वादातून सोमवारी सकाळी शालिनी अंघोळीसाठी जात असतानाच इसहाकने तिच्यावर चाकूने वार केले. यात तिचा मृत्यू झाला.

पत्नीची हत्या केल्यानंतर इसहाकने आधी फेसबुक लाईव्हवर मग पोलीस ठाण्यात हजर होत गुन्ह्याची कबुली दिली. पोलिसांनी तात्काळ घरी दाखल होत पाहिले असता शालिनी मृतावस्थेत आढळली. शालिनीचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवला. पोलिसांनी दोघांचेही मोबाईल फोन जप्त केले आहेत. फॉरेन्सिक टीम घटनास्थळाची तपासणी करत आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

IND Vs WI Test series – टीम इंडियाला धक्का, ऋषभ पंत वेस्ट इंडिजविरुद्ध कसोटी मालिकेला मुकणार!

Navratri 2025 – तुळजापूरात नवरात्रौत्सवाला उत्साहात सुरुवात

Chhattisgarh Encounter – छत्तीसगडमध्ये सुरक्षा दलाची मोठी कारवाई, 40 लाखांचे बक्षीस असलेल्या दोन नक्षलवाद्यांना कंठस्नान

पुणे बाजार समिती दिवाळखोरीकडे ! यशवंतच्या जमिनीचा विनाशवंत व्यवहार; 90 कोटींच्या चेकसाठी लगीनघाई

Thane News – मुंब्य्रात भरधाव कंटेनरची दुचाकीला धडक, अपघातात तीन तरुणांचा जागीच मृत्यू

Latur Rain News – जिल्ह्यात 30 तारखेपर्यंत मुसळधार पाऊस पडण्याचा अंदाज, शेतकऱ्यांची ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी

Asia Cup 2025 – अभिषेक शर्माचा ‘Aura’, पाकड्यांची जिरवली आणि हिटमॅन रोहित शर्माची बरोबरी केली

आमदार संदीप क्षीरसागरांमुळे चिमुकल्या बाळासह आईचे प्राण वाचले

Mumbai News – मुलुंड टोलनाक्याजवळ 7 ते 8 वाहनं एकमेकांवर धडकली, अपघातात वाहनांचे मोठे नुकसान