मोबाईल पासवर्डवरून झालेला वाद विकोपाला गेला, मुलीसमोरच पतीने पत्नीला चाकूने भोसकले

मोबाईल पासवर्डवरून झालेल्या वादातून पतीने पत्नीची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पत्नीची हत्या केल्यानंतर पती फरार झाला असून पोलीस त्याचा कसून शोध घेत आहेत. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली. शिखा मिश्रा असे पीडित पत्नीचे तर दीपक मिश्रा असे आरोपी पतीचे नाव आहे.

लाईव्ह हिंदुस्थानने दिलेल्या वृत्तानुसार, मध्य प्रदेशच्या रीवा जिल्ह्यात राहणाऱ्या मिश्रा दाम्पत्याला तीन मुली आहेत. पती-पत्नी एकमेकांचे माबाईल पासवर्ड मागत होते. मात्र दोघांनीही आपला पासवर्ड सांगितला नाही. यावरून दोघांमध्ये वाद झाला. हा वाद विकोपाला गेला आणि दीपकने शिखावर चाकूने अनेक वार केले. यात शिखा गंभीर जखमी झाली. यानंतर दीपक पळून गेला.

गंभीर जखमी शिखाला तात्काळ संजय गांधी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल करत आरोपीचा शोध सुरू केला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

लोकशाहीची विटंबना; निवडणूक आयोग भाजपमध्ये विलीन, कार्यालयावर भाजपचा झेंडा फडकवा, संजय राऊत यांचा घणाघात

500-rupee-note

केरळमध्ये भाजपसंबंधित महिलेने मतदाराला पैसे वाटले ? पोलिसांकडून गुन्हा दाखल

सोशल मीडियावर फेमस होण्यासाठी नको ते धाडस, रील बनवताना गळफास लागून तरुणाचा मृत्यू

सॅमसंग, विवो, ओप्पो स्मार्टफोनच्या किमती 40 टक्क्यांनी वाढल्या

कुटुंबीयांसोबत ट्रेकिंगला गेलेली 14 वर्षांची मुलगी बेपत्ता, पोलिसांकडून शोध सुरू

मुस्लिम पुरुषाचे दुसरे लग्न गुन्हा ठरत नाही, मध्य प्रदेश हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

तामीळनाडू निवडणुकीत आश्वासनांचा पाऊस, कुटुंबाला 10 हजार रुपये, एक फ्रीज आणि महिलांना दर महिन्याला 2 हजार रुपये

पीएफ ‘यूपीआय’द्वारे थेट खात्यात, लवकरच येतेय ईपीएफओचे नवे अॅप

Beed accident news – रेणापूरजवळ भीषण अपघात, केजचे तहसीलदार राकेश गिड्डे ठार