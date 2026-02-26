माता न तू वैरिणी, सततच्या रडण्याला कंटाळून दोन महिन्यांच्या बाळाला आईने चुलीत टाकले

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

हैदराबादमध्ये मातृत्वाला कलंक लावणारी घटना समोर आली आहे. बाळाच्या सतत रडण्याने संतापलेल्या मातेने दोन महिन्यांच्या मुलाला चुलीत टाकले. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली. पोलिसांनी निर्दयी मातेविरोधात गुन्हा दाखल करत तिला बेड्या ठोकल्या आहेत.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बाळ रडू नये म्हणून महिलेने त्याच्या तोंडात कापड कोंबले होते आणि डोळ्यांना पट्टी बांधली होती. मुलाचे वडील नाईट ड्युटीवरून सकाळी घरी आल्यानंतर ही घटना उघडकीस आली. चुलीत होरपळून बाळाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.

राजेंद्र आणि ममता हे जोडपे मूळचे मध्य प्रदेशातील रहिवासी असून सध्या हैदराबादमध्ये वास्तव्यास आहे. राजेंद्र एका इमारतीत सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करत होता. मुलाच्या हत्येची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवला. प्रसुतीनंतर ममत नैराश्येत गेली होती. बाळ सतत रडत असल्याने तिला राग अनावर झाला आणि त्यातूनच तिने हे कृत्य केले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

DGCA चा हवाई प्रवाशांना दिलासा, ४८ तासांच्या आत तिकीट रद्द केल्यास एकही रुपया कापला जाणार नाही

महिनाभर दररोज गुळाचा चहा प्यायल्यास आपल्याला कोणते फायदे मिळतील

पालीचे ग्रामदैवत श्री लक्ष्मीपल्लीनाथचा आजपासून शिमगोत्सव, विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन

Ratnagiri News – कोकणात काजू बोंडे प्रक्रिया उद्योगाअभावी वाया

धक्कादायक! शाळेच्या मैदानात खेळताना 9 वर्षीय विद्यार्थीनीचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू

सौदी अरेबियाने 40 देशांतील चिकन अंड्यांवर का घातली बंदी, नेमकं काय घडलं?

चुकीला माफी नाही…. दोषींची नावे सांगा, आम्ही कारवाई करतो! सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकारवर कडाडले

केरळ उच्च न्यायालयाकडून ‘द केरळ स्टोरी २’ च्या प्रदर्शनाला स्थगिती

हर्षद मेहताला आदर्श मानत आयडीएफसी फर्स्ट बँकेत झाला ५९० कोटी रुपयांचा घोटाळा, चार आरोपींना अटक