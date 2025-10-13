छत्तीसगडमधील बिजापूरमध्ये आयईडी स्फोट, एक सुरक्षा कर्मचारी जखमी

छत्तीसगडमधील बिजापूर जिल्ह्यातील भोपाळपट्टनम पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत सोमवारी एका मोहिमेदरम्यान आयईडी स्फोट झाला. या स्फोटात एक सुरक्षा कर्मचारी जखमी झाला आहे. सुरक्षा दल नियमित गस्तीवर असताना हा स्फोट झाला. जखमी सुरक्षा कर्मचाऱ्याला तात्काळ उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यात आले.
माओवाद्यांनी परिसरात प्रेशर-अॅक्टिव्हेटेड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव्ह डिव्हाइस (आयईडी) पेरले होते. सुरक्षा दलांनी आसपासच्या परिसरात शोध मोहीम तीव्र केली आहे. जखमी कर्मचाऱ्याची प्रकृती स्थिर असून धोक्याबाहेर असल्याची अधिकाऱ्यांनी पुष्टी केली आहे. वैद्यकीय पथके त्याच्या प्रकृतीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.