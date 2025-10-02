विसर्जनाहून परतत असताना ट्रॅक्टर ट्रॉली तलावात कोसळली, 10 जणांचा मृत्यू; अनेक जण बेपत्ता

सामना ऑनलाईन
|

दुर्गा मूर्तीचे विसर्जन करून परतत असताना ट्रॅक्टर ट्रॉली तलावात पडल्याची घटना समोर आली आहे. या दुर्घटनेत 10 जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण बेपत्ता आहेत. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस आणि प्रशासनाचे बचाव पथक घटनास्थळी दाखल झाले. बेपत्ता लोकांचा शोध सुरू आहे.

मध्य प्रदेशातील खंडवा जिल्ह्यात गुरुवारी दसऱ्याच्या सणाला गालबोट लागले. चालकाने पुलावर ट्रॅक्टर-ट्रॉली उभी केली होती. यादरम्यान ट्रॅक्टर ट्रॉली तलावात पडून सुमारे 20 ते 25 लोक बुडाले. घटनेमुळे गावात एकच खळबळ उडाली. आतापर्यंत 10 जणांचा मृत्यू झाला आहे. रेस्क्यू ऑपरेशन अद्याप सुरू आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

video

Video – उद्धव ठाकरे यांची तोफ धडाडली

video

Video – संजय राऊत यांचे तुफानी भाषण

Pandharpur News – श्री विठ्ठल आणि रूक्मिणी मातेस पारंपरिक पोशाखासह अलंकार परिधान

video

Video – एक मंत्री म्हणतो सातबारा करू कोरा, दुसरा म्हणतो पैसे भरा, हे लबाडांचे सरकार!

छत्तीसगडमध्ये 103 नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण, 80 पुरुष आणि 23 महिलांचा समावेश

दुर्गा मूर्ती विसर्जनादरम्यान 6 जण नदीत बुडाले, दोघांचा मृत्यू; एक जण बचावला, तिघांचा शोध सुरू

IND Vs WI – नरेंद्र मोदी स्टेडियम कसोटीसाठी उपयुक्त नाही, चाहत्यांचा रोष

Mumbai News – मसाजची हौस महागात पडली, नग्न व्हिडिओ काढत हायकोर्टाच्या वकिलाला लुबाडले

उज्जैनमध्ये देवी विसर्जनादरम्यान ट्रॅक्टर ट्रॉली नदीत पडली, 3 जण बेपत्ता