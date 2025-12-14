छत्तीसगडमध्ये दोन नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण, प्रत्येकी 5 लाख रुपयांचे होते बक्षीस

छत्तीसगडच्या गरियाबंद जिल्ह्यात सुरक्षा दलांना मोठे यश मिळाले आहे. जिल्ह्यातील दोन कुख्यात नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा आत्मसमर्पण केले आहे. आत्मसमर्पण करणाऱ्यांमध्ये एका महिला नक्षलवादीचा समावेश आहे. दोघांवर प्रत्येकी 5 लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले होते. संतोष उर्फ लालपावन आणि मंजू उर्फ नांदे अशी आत्मसमर्पण करणाऱ्या नक्षलवाद्यांची नावे आहेत. दोघेही बंदी घालण्यात आलेल्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) च्या धमतरी-गरियाबंद-नुआपाडा विभागात सक्रिय होते.
आत्मसमर्पण केलेले दोन्ही नक्षलवाद्यांचा सुरक्षा दलांशी झालेल्या चकमकी, आयईडी स्फोट आणि पोलिसांच्या हत्येसह अनेक मोठ्या नक्षलवादी हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये सहभागी होता. संतोष उर्फ लालपावन 2005 मध्ये विजापूर जिल्ह्यातील अवपल्ली स्थानिक संघटना पथकात सामील झाला, तर मंजू उर्फ नांदे 2002 पासून सुकमा जिल्ह्यात बाल संघम सदस्य म्हणून सक्रिय होता.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 2018 मध्ये झालेल्या आयईडी स्फोटात संतोषचा सहभाग होता. या स्फोटात दोन पोलिसांचा मृत्यू झाला होता. तसेच या वर्षी जानेवारीमध्ये सुरक्षा दल आणि नक्षलवाद्यांमध्ये झालेल्या चकमकीतही संतोषचा सहभाग होता.