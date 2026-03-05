सायबर गुन्हेगारांकडून भाजप आमदारालाच गंडा, एटीएस अधिकारी असल्याचे भासवत दीड तासासाठी ‘डिजिटल अटक’

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

फसवणूक करण्यासाठी सायबर गुन्हेगार नवनवीन युक्त्या करत आहेत. वाढत्या सायबर गुन्हेगारीला आळा घालणे पोलिसांसमोर मोठं आव्हान आहे. लोकप्रतिनिधींही सायबर गुन्हेगारांपासून वाचले नाहीत. अलिकडेच, उत्तर प्रदेशातील सुलतानपूरमध्ये, सायबर गुन्हेगारांनी भाजप आमदार शैलेंद्र प्रताप सिंह यांना ‘डिजिटल अटक’च्या बहाण्याने अडकवण्याचा प्रयत्न केला. आरोपीने एटीएस अधिकारी असल्याचे भासवून पोलीस गणवेशात व्हिडिओ कॉल केला आणि एमएलसींना सुमारे दीड तास होल्डवर ठेवले.

मिळालेल्या माहितीनुसार, फसवणूक करणाऱ्याने आमदाराना फोन केला आणि स्वतःची एटीएसचा अधिकारी म्हणून ओळख करून दिली. त्यानंतर त्याने व्हिडिओ कॉल सुरू केला. कॉल दरम्यान, आरोपी पोलिसांच्या गणवेशात दिसला, ज्यामुळे सुरुवातीला प्रकरण गंभीर वाटले. एका कथित प्रकरणाच्या तपासाचा हवाला देत कॉल करणाऱ्याने आमदारांना सहकार्य करण्यास सांगितले. या बहाण्याने त्यांना सतत व्हिडिओ कॉलवर ठेवण्यात आले.

सुमारे दीड तासाच्या संभाषणादरम्यान आरोपीने आमदारावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. संभाषणादरम्यान आमदारांना शंका आली आणि त्यांनी सतर्क होत कोणताही आर्थिक व्यवहार होण्यापूर्वीच कॉल डिस्कनेक्ट केला. यानंतर, या संपूर्ण घटनेची माहिती त्यांनी पोलिसांना दिली आणि औपचारिक तक्रार दाखल केली. तक्रारीच्या आधारे, पोलिसांनी एफआयआर नोंदवून तपास सुरू केला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

ओमानमध्ये अडकलेल्या ब्रिटीश नागरिकांच्या सुटकेचा प्रयत्न फसला, सरकारने पाठवलेल्या विमानात तांत्रिक बिघाड

Israel Iran War – हिंदुस्थानच्या सागरी हद्दीत इराणची युद्धनौका बुडवली जाते आणि तरीही पंतप्रधान गप्प आहेत, राहुल गांधी यांचा हल्लाबोल

हे देशी ‘मादुरो मॉडेल’! नितीश कुमार यांच्या निर्णयावर आरजेडीचा टोला

दुबईमध्ये मुलीसोबत अडकली अभिनेत्री लारा दत्ता; भावुक होत म्हणाली, आम्ही खूप घाबरलोय, स्फोटांचा आवाज ऐकू येतोय

तुम्हीही सकाळी उठताच मोबाईल पाहता? मग तुम्हालाही येऊ शकतो डिजिटल स्ट्रेस

Chandrapur News – चंद्रपूर मनपातील स्थायी समिती सदस्यांची निवड; वडेट्टीवारांचा धानोरकरांना धक्का

BSNL Recruitment 2026 – बीएसएनएलमध्ये 120 वरिष्ठ कार्यकारी प्रशिक्षणार्थी पदांसाठी भरती

Nanded News – अखेर जिल्हा परिषद च्या शिक्षण विभागाने शाळा सकाळच्या सत्रात भरविण्याचे दिले आदेश; दैनिक सामनाच्या बातमी नंतर प्रशासनाला आली...

9 तासांची शिफ्ट संपल्याने लोको पायलटने गाडी थांबवली; तब्बल तीन तास प्रवासी ताटकळले