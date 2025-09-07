झारखंडमध्ये चकमक, सुरक्षा दलाकडून 10 लाखाचे बक्षिस असलेला नक्षलवादी ठार

सामना ऑनलाईन
|

झारखंडमध्ये पश्चिम सिंहभूम जिल्ह्यातील सारंडा जंगलात सुरक्षा दल आणि नक्षलवाद्यांमध्ये रविवारी चकमक झाली. या चकमकीत 10 लाख रुपयांचं बक्षीस असलेला नक्षलवादी ठार झाला. अमित हांसदा उर्फ आपटन असे ठार झालेल्या नक्षलवाद्याचं नाव आहे. अमितचा अनेक नक्षलवादी कारवायांमध्ये सहभाग होता. त्याच्यावर अनेक गुन्हे दाखल होते.

रेलापराल जंगल आणि डोंगराळ भागात नक्षलवादी घातपात घडवण्याच्या प्रयत्नात असल्याची गुप्त माहिती चाईबासाचे एसपी राकेश रंजन यांना मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे सीआरपीएफ आणि झारखंड पोलिसांनी संयुक्त कारवाई सुरू केली. सुरक्षा दल रेलापाराल परिसरात पोहोचताच नक्षलवाद्यांनी गोळीबार सुरू केला. त्यानंतर सुरक्षा दलानेही प्रत्युत्तर दिले.

चकमकीदरम्यान नक्षलवादी घनदाट जंगलात पळून गेले. शोध मोहिमेदरम्यान सुरक्षा दलांना एका नक्षलवाद्याचा मृतदेह सापडला. त्याची ओळख नक्षलवादी अमित हंसदा म्हणून झाली. घटनास्थळावरून शस्त्रे आणि इतर साहित्यही जप्त करण्यात आले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मोदीजी हिंमत दाखवा, अमेरिकेतून येणाऱ्या वस्तूंवर 75 टक्के कर लावा; केजरीवालांचं पंतप्रधानांना आव्हान

Ganeshotsav 2025 – गणपती विसर्जन आणि डीजेच्या गोंगाटात तरुणाची धारधार शस्त्राने हत्या

Mumbai News – दहिसरमध्ये इमारतीला भीषण आग, गुदमरल्याने वृद्ध महिलेचा मृत्यू तर 5 ते 6 जणांची प्रकृती चिंताजनक

अजित पवार गटातील ‘त्या’ कार्यकर्त्याचा नवा कारनामा, अंमली पदार्थांचे सेवन करतानाचा व्हिडीओ व्हायरल

Lalbaug cha Raja : रात्री साडे दहानंतर होणार लालबागच्या राजाचं विसर्जन

Ganeshotsav 2025 – गणपती विसर्जनादरम्यान 5 जणांचा मृत्यू, 11 बेपत्ता

दुकानाच्या पाट्या बंगालीतच, कोलकाता महानगर पालिकेचे आदेश; उल्लंघन केल्यास कारवाई

राज ठाकरेंसोबत भविष्यामध्ये राजकीय दृष्ट्या एकत्र येऊन काम करण्यावरून आमच्यात सहमती – संजय राऊत

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची 40 ते 50 कोटी रुपयांची जाहिरात देणारा दानशूर कोण? संजय राऊत यांचा सवाल