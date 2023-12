आपल्या एकजुटीपुढं मोदींचंही काही चालणार नाही, जंतरमंतरवरून मल्लिकार्जुन खरगे यांचा एल्गार

भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या काळामध्ये लोकशाही धोक्यात आली आहे. त्यामुळे विरोधक एकत्र आले आहेत. आपण सर्व एकत्र आल्याने मोदीही काही करू शकणार नाहीत, असे विधान काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केले. जंतरमंतर येथील आंदोलनावेळी ते बोलत होते.

हिवाळी अधिवेशनादरम्यान संसदेतील घुसखोरीवरून प्रश्न विचारल्याने दोन्ही सभागृहातून जवळपास 150 खासदारांनी निलंबित करण्यात आले. याविरोधात ‘इंडिया’ आघाडीने एकत्र येत राजधानी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे आंदोलन करत लोकशाही वाचवण्यासाठी देशातील लोकांनी येण्याचे आवाहन केले. या आंदोलनात काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, खासदार राहुल गांधी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह द्रमुख, सपा, एनसी, टीएमसी, जेएमएम, राजद आणि ‘इंडिया’ आघाडीतील इतर पक्षांचे नेते उपस्थित होते.

#WATCH | Leaders of INDIA alliance parties come together on one stage to protest against the suspension of 146 MPs in Delhi pic.twitter.com/SwGAHfrdxq

जंतरमंतरवर उपस्थित कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला. भाजप सरकारच्या काळात लोकशाही धोक्यात आल्याचे ते म्हणाले. लोकशाही वाचवण्यासाठी विरोधी पक्ष एकत्र आले असून आपल्या एकजुटीपुढे मोदींचेही काही चालणार नाही, असेही ते म्हणाले. सरकार जेवढे आम्हाला चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न करेल, तेवढेच आम्ही पेटून उठू, असे म्हणत देश आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी एकजुटीने लढत असल्याचे प्रतिपादन खरगे यांनी केले.

घटनेनुसार सर्वांनी बोलण्याचा अधिकार आहे. आम्हाला संसदेत नोटीस दिली जाते तेव्हा ती वाचण्याचीही संधी दिली जात नाही. त्यामुळे मी देखील असेच म्हणावे का की, भाजप दलितांना बोलू देत नाही? असा सवाल तर जातीवरून राजकारण करणाऱ्या उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी खरगे यांनी टोला लगावला.

ते पुढे म्हणाले की, आमच्या बोलण्याचा अधिकार सरकार हिरावून घेऊ शकत नाही. हे स्वातंत्र्य आम्हाल जवाहरलाल नेहरू आणि महात्मा गांधी यांनी दिलेले आहे. सरकारने विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी निलंबित करून कायदे बिनविरोध पारित करत आहे. याविरोधात आपल्याला एकत्र लढायचे आहे, असेही खरगे म्हणाले.

#WATCH | At INDIA bloc protest at Jantar Mantar, Congress President Mallikarjun Kharge says, “Under our Constitution, everyone has the right to speak. When we give notice (in Parliament) we are not even given a chance to read the notice. Should I say that the BJP govt is not… pic.twitter.com/42di2eObDR

— ANI (@ANI) December 22, 2023