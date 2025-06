वाचाल तर वाचाल! 21 राज्यांमध्ये 10 लाख लोकांनी स्वीकारला राष्ट्रीय वाचन दिनाचा संकल्प

राष्ट्रीय वाचन दिनानिमित्त ‘पठतु भारतम्, वर्धताम् भारतम्।’ ही वाचन जागृती मोहीम देशभरात उघडण्यात आली आहे. या अभियानांतर्गत 21 राज्ये, अनेक शाळा, महाविद्यालये आणि स्वयंसेवी संस्था सज्ज झाल्या आहेत.

या वर्षी 19 जूनचा राष्ट्रीय वाचन दिन एक चळवळ आणि उत्सव दोन्ही असणार आहे. रत्ननिधी चॅरिटेबल ट्रस्ट, ग्रामीण रिलेशन्स चळवळीतील ‘ज्ञान की फिट की’, वाचन प्रशिक्षक रीता राममूर्ती गुप्ता आणि मीनाक्षी लेखी यांच्या पुढाकाराने ही मोहीम गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, राजस्थान, पंजाब, ओडिशा, नागालँड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, केरळ, झारखंड, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लडाख या राज्यांत व केंद्रशासित प्रदेशांत पोहोचवली जात आहे.

मुंबईत 19 जून रोजी दुपारी 1 ते 2 दरम्यान नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट (NGMA) येथे विद्यार्थ्यांचा वाचन सत्र होईल. NGMA दिल्ली आणि बेंगळुरूही या उपक्रमात सहभागी होत आहेत. मुंबईतील बीटीटीसी, एसआयईएस कॉलेजेस, खासगी आणि महानगरपालिकेच्या शाळा, तसेच सामान्य नागरिकही इंस्टाग्रामवरून सहभागी होत आहेत.

NGMA च्या संचालक निधी चौधरी म्हणाल्या, ‘NGMA ‘पठतु भारतम्, वर्धताम् भारतम्’ चळवळीत सहभागी होऊन अभिमान वाटतो. 19 जून रोजी सायं. 4 ते 5 दरम्यान नागरिकांनी येथे येऊन कला आणि मानवजातीच्या सामायिक इतिहासाची ओळख वाचनातून घ्यावी’.

Over 1 Million Pledge to Read on National Reading Day Across 21 Indian States