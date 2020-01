सलमान खानला ‘दंबगगिरी’ महागात पडण्याची शक्यता; गोव्यात बंदी घालण्याची मागणी

अभिनेता सलमान खानला गोवा विमानतळावर रागाच्या भरात त्याच्या चाहत्याचा मोबाईल हिसकावून घेतला होता. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर नेटकऱ्यांनी बिंग ह्यूमन सलमानला चांगलेच फटकारले होते. त्याचे हे वागणे आता त्याला महागात पडू शकते गोव्यातील नॅशनल स्टूडंट युनियन ऑफ इंडिया या काँग्रेस प्रणित विद्यार्थी संघटनेने त्याच्यावर गोव्यात बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे सलमानचा राधे या चित्रपटाच्या चित्रिकरणातही अडचणी येऊ शकतात.

नॅशनल स्टूडंट यूनियन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष अहराज मुल्ला यांनी गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना पत्र लिहून ही मागणी केली आहे. ‘ सलमान खानने एका चाहत्याचा अपमान केला आहे. त्याने याप्रकरणी माफी मागितली पाहिजे. त्यामुळे सरकारने हे प्रकरण गांभिर्याने घ्यावे व त्याच्या या वर्तणूकीसाठी त्याला गोव्यात बंदी घालावी’ अशी मागणी अहराज मुल्ला यांनी केली.

Being a celebrity, people & your fans will take selfies in public places. Your attitude & behaviour is most deplorable. You have to tender an unconditional public apology. @BeingSalmanKhan https://t.co/vt6YmRgf98

— Narendra Sawaikar नरेंद्र सावईकर (@NSawaikar) January 28, 2020