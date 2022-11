Shocking! वायफाय Hotspot चा पासवर्ड न दिल्याने गमावला जीव, 17 वर्षीय तरुणाचा खून

नवी मुंबईतील कामोठेमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. हाऊसिंग सोसट्यांमध्ये काम करणाऱ्या दोघांनी 17 वर्षीय तरुणाचा निर्घृण खून केला. मोबाईल वायफाय हॉयस्पॉटचा पासवर्ड न दिल्याने हा खून करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना अटक केली आहे.

रवींद्र हरीयानी (वय – 22) आणि राज वाल्मिकी (वय – 19) अशी अटक करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. विशाल मौर्य असे हत्या झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. वायफाय हॉसस्पॉट ने दिल्याने त्यांच्यात वाद झाला होता आणि याच वादातून आरोपींनी चाकू भोसकून विशालचा खून केल्याची माहिती नवी मुंबई, झोन-1 चे डीसीपी विवेक पानसरे यांनी दिली आहे.

Mumbai: A 17-year-old boy was murdered by two men for not giving them the wifi hotspot password in Kamothe area in Mumbai. The two accused stabbed the victim after a fight broke out between them: Vivek Pansare, DCP Zone-1, Navi Mumbai pic.twitter.com/wqRzLZFxwx

