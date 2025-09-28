वसईत गरबा खेळताना महिलेचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू

वसईत गरबा खेळताना महिलेचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. फाल्गुनी शहा असे मृत महिलेचे नाव असून ती वसई पश्चिमेतील ओमनगर परिसरात राहत होती.

नवरात्रोत्सव सुरू असल्याने ओमनगर येथील विघ्नेश्वर मंडळाच्या गरब्यात फाल्गुनी शहा गरबा खेळण्यासाठी गेल्या होत्या. गरबा खेळून झाल्यानंतर त्यांना अचानक अस्वस्थ वाटू लागले. त्यानंतर काही क्षणात त्या अचानक चक्कर येवून कोसळल्या. हा प्रकार पाहून गरबा खेळण्यासाठी आलेल्या सर्वांचीच धावपळ उडाली. याबाबत माहिती देताच आयोजकांनी धाव घेत शहा यांना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले. मात्र डॉक्टरांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले. हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचा मृत्यू झाला असल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. याप्रकरणी माणिकपूर पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.

