नवरात्र दिवस तिसरा- शौर्य आणि शक्तीचे प्रतिक असलेल्या चंद्रघंटा देवीचे महत्त्व जाणून घ्या

नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी देवी चंद्रघंटाची पूजा केली जाते. शारदीय नवरात्रीचा तिसरा दिवस हा माता पार्वतीचे विवाहित रूप असलेल्या देवी चंद्रघंटा यांच्या पूजेसाठी विशेष मानला जातो. असे मानले जाते की याद्वारे माता तिच्या भक्तांना सुख आणि सौभाग्य प्रदान करते.
या दिवशी दुर्गेच्या चंद्रघंटा रूपाची पूजा केल्याने जीवनातील सर्व दुःखांपासून मुक्तता मिळते आणि भक्ताची प्रत्येक इच्छा पूर्ण होते. चंद्रघंटा देवीचे आशीर्वाद प्राप्त केल्याने माणूस निर्भय आणि शक्तिशाली बनतो. चंद्रघंटा देवीचे रूप सोन्यासारखे तेजस्वी आहे. सिंहावर स्वार होऊन, देवीने गदा, बाण, धनुष्य, त्रिशूळ, तलवार, कमळ आणि चक्र धारण केले आहे. चंद्रघंटा देवीची मुद्रा ही युद्धाची मुद्रा आहे. रत्नांनी जडलेला मुकुट देखील तिच्या डोक्यावर शोभतो. चंद्रघंटेला दहा हात असून, या दहाही हातांमध्ये शस्त्र असून वाईटांचा नाश करण्यासाठी तिने हातात घेतली आहेत.
चंद्रघंटा देवीची पूजा पद्धत
नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी सूर्योदयापूर्वी उठा. आंघोळ केल्यानंतर, स्वच्छ कपडे घाला आणि उपवास करण्याचे व्रत घ्या.
आता घरातील मंदिर स्वच्छ करा आणि जुनी फुले काढून टाका. माता चंद्रघंटाच्या मूर्तीसमोर दिवा लावा.
मातेला फळे, फुले, धूप, दिवे, अखंड तांदळाचे दाणे आणि कुंकू अर्पण करा.
यानंतर देवीचे बीजमंत्र जप करा. दुर्गा सप्तशी आणि दुर्गा चालीसा पठण करा.
यानंतर, माता चंद्रघंटाची आरती करा आणि तिला अन्न अर्पण करून पूजा संपवा.
देवी चंद्रघंटाचा बीजमंत्र: माता चंद्रघंटाचा बीजमंत्र ‘ऐं श्रीं शक्तिये नमः’ आहे.
देवी चंद्रघंटाचा आवडता नैवेद्य: शारदीय नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी, माता चंद्रघंटाला दूध, खीर किंवा पांढरी मिठाई यासारख्या पांढऱ्या वस्तू अर्पण करा. याव्यतिरिक्त देवीला मध देखील अर्पण करता येतो.
माता चंद्रघंटाचा आवडता रंग: माता चंद्रघंटाला तपकिरी रंग आवडतो. या दिवशी देवीला प्रसन्न करण्यासाठी तपकिरी किंवा सोनेरी कपडे घालणे शुभ मानले जाते.
देवी चंद्रघंटाच्या दिव्य स्वरूपाचे महत्त्व
देवी चंद्रघंटा ही देवी पार्वतीचे विवाहित रूप आहे. भगवान शिवाशी विवाह झाल्यानंतर, तिने तिच्या कपाळावर चंद्रकोर धारण करते. म्हणूनच तिला चंद्रघंटा म्हणून ओळखले जाते. देवी चंद्रघंटा जगात न्याय आणि शिस्त स्थापित करते. तीन डोळे, दहा हात आणि सिंहावर स्वार असलेली चंद्रघंटाचे दिव्य रूप मनमोहक आहे. असे मानले जाते की, देवी चंद्रघंटेची भक्तीने पूजा केल्याने देवी तिच्या भक्तांवर प्रसन्न होते आणि त्यांना सुख, शांती आणि समृद्धीचा आशीर्वाद देते.