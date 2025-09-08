साऊथ अभिनेत्री नव्या नायरला चमेलीचा एक गजरा पडला सव्वा लाखाला; वाचा नेमकं काय घडलं?

सामना ऑनलाईन
|

पारंपारिक साज-श्रुंगार हा गजऱ्याशिवाय अपुर्ण आहे. मात्र याच गजऱ्यामुळे प्रसिद्ध मल्याळम अभिनेत्री संकटात आली आहे. तिला ऑस्ट्रेलिया विमानतळावर तब्बल 1.14 लाखांचा दंड भरावा लागला आहे.

प्रसिद्ध मल्याळम अभिनेत्री नव्या नायर विक्टोरया मलयाली असोसिएशन तर्फे आयोजित केलेल्या ओनम सेलिब्रेशन साठी ऑस्ट्रेलियाला गेली होती. तिथे ओनमच्या मंचावर नव्याने तिच्यासोबत झालेल्या प्रसंगाबद्दल सांगितले. तिने सांगितले, कोची ते सिंगापुर प्रवासावेळी तिच्या वडिलांनी एक चमेलीचा गजरा खरेदी केला. तिने त्या गजऱ्याचे दोन भाग केले. एक भाग केसात माळला आणि दुसरा प्लॅस्टिक बॅग मध्ये ठेऊन तो तिच्या हँडबॅगमध्ये ठेवला. जेणेकरून ती  एअरपोर्टवर उतरल्यावर पुन्हा केसात माळू शकेल. नव्याला माहीत नव्हतं की, अशा प्रकारे ऑस्ट्रेलियाला फुलं नेणं कायद्याच्या विरोधात आहे. मेलबर्न एअरपोर्टवरील अधिकाऱ्यांनी तिची बॅग तपासली, तेव्हा चमेलीची फुलं पाहून त्यांनी तिला थांबवलं आणि लगेच दंड ठोठावला.

कार्यक्रमात याबाबत बोलताना नव्या म्हणाली की, “मला माहीत आहे की, मी चूक केली, पण ती जाणूनबुजून केलेली नव्हती. मी माझ्या वडिलांनी प्रेमाने दिलेला गजरा घेऊन जात होते. त्यांनी मला 28 दिवसांच्या आत हा दंड भरण्यास सांगितलं आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

थुलथुलीत झालेले पोट कमी करण्यासाठी या भाज्या खायलाच हव्यात, वाचा

तुम्ही थेट गॅसवर चपाती भाजताय का?

Ratnagiri News- हळदी समारंभातून दारू हद्दपार; देवडे चिंचवलकरवाडीचा क्रांतिकारी निर्णय

इथे अनंत चतुर्दशीनंतर बसतात बाप्पा, नागपूर मधील अनोखी परंपरा

मिरकरवाडा बंदराजवळ ‘अमीन-आएशा’ मच्छीमार नौका समुद्रात बुडाली; दोन खलाशी बेपत्ता

सलमान खान घाणेरडा आणि गुंड प्रवृत्तीचा माणूस; दबंग’च्या दिग्दर्शकाने केले भाईजानच्या फॅमिलीवर आरोप

शाकाहार की मांसाहार, प्रथिनांचा कोणता स्रोत आरोग्यासाठी उत्तम?

जायकवाडीचा जलविसर्ग वाढवला! दुसऱ्यांदा दरवाजे उघडले

अकाली वृद्धत्व टाळण्यासाठी ‘हे’ तेल आहे सर्वात महत्त्वाचे