अनिल देशमुख यांची प्रकृती बिघडली, तुरुंगात चक्कर येऊन पडल्याने रुग्णालयात दाखल

मनी लाँडरिंगप्रकरणी अटक करण्यात आलेले माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांची प्रकृती बिघडली आहे. अनिल देशमुख हे तुरुंगात चक्कर येऊन पडले असून छातीत दुखत असल्याने त्यांना जेजे रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. एका खासगी वृत्तवाहिनीने यासंदर्भात वृत्त दिले आहे.

अनिल देशमुख हे सध्या आर्थर रोड तुरुंगात (Arthur Road Jail) आहेत. कथित खंडणी प्रकरणी ईडीने कारवाई केल्यापासून ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. आज तुरुंगातच चक्कर येऊन पडल्याने त्यांना मुंबईतील जेजे रुग्णालयात (JJ Hospital) दाखल करण्यात आले आहे.

शुक्रवारी सकाळी अकराच्या सुमारास हा प्रकार घडला असून तुरुंगातील अधिकारी आणि वैद्यकीय पथकाने त्यांची तपासणी केली. त्यानंतर त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

NCP leader & Former Maharashtra HM Anil Deshmukh, who had been lodged at Arthur Jail in an alleged case of corruption being probed by ED & CBI, collapsed after his health deteriorated.

He was rushed to JJ Hospital after he collapsed & complained of chest pain: Jail authorities

— ANI (@ANI) August 26, 2022