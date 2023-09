INDIA आघाडीची पुढील बैठक कुठे होणार? सुप्रिया सुळेंनी दिलं उत्तर

देशातील भाजपविरोधकांची इंडिया आघाडी चांगलीच तयारी करतानाचं चित्र दिसत आहे. तिसरी बैठक मुंबईत नुकतीच पार पडली असून या बैठकीत तब्बल 28 पक्ष सहभागी झाले होते. विशेष म्हणजे शुक्रवारी पार पडलेल्या बैठकीत तीन महत्त्वाचे ठराव पारित करण्यात आले. INDIA आघाडीचा आत्मविश्वास चांगलाच वाढल्याचं या बैठकीत पाहायला मिळाला.

#WATCH | Mumbai | When asked where will the next meeting of INDIA alliance be held, NCP MP Supriya Sule says, “In Delhi”

“When do you want it to be held, we will hold it on those dates,” she says when asked about dates for the same. pic.twitter.com/NIm6VspzLi

— ANI (@ANI) September 1, 2023