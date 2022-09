Sharad Pawar – राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी पुन्हा शरद पवार यांची निवड

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी पुन्हा एकदा शरद पवार यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. राष्ट्रवादीच्या कार्यकारीणीच्या बैठकीत हा ठराव एकमताने मंजूर झाला. पुढील चार वर्ष शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष राहणार आहेत.

In today’s Extd National Working committee meeting @ccoi_1947 respected @PawarSpeaks has been chosen as National President of @NCPspeaks party. In his great leadership we will work for progressive, secular and inclusive idea of India. We will be strengthening Indian democracy.

— Ravikant Varpe – रविकांत वरपे (@ravikantvarpe) September 10, 2022