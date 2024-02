IND vs ENG – हिंदुस्थानची प्रथम बॅटिंग; संघात 4 बदल, ध्रुव जुरेल आणि सरफराज खानचे पदार्पण

राजकोट येथे आजपासून हिंदुस्थान आणि इंग्लंड संघात पाच कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतील तिसरा सामना सुरू होत आहे. हिंदुस्थानचा कर्णधार रोहित शर्माने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. 1-1 अशा बरोबरीत असणाऱ्या मालिकेत आघाडी घेण्यासाठी दोन्ही संघ सज्ज आहे. मालिकेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणाऱ्या या लढतीत हिंदुस्थानने चार बदल केले आहेत.

दुखापतीमुळे संघाबाहेर असलेला रवींद्र जडेजा आणि मोहम्मद सिराज यांनी संघात पुनरागमन केले आहे. तर अक्षर पटेल आणि मुकेश कुमार यांना आराम देण्यात आला आहे. केएस भरत याचीही कामगिरी यथातथाच राहिल्याने त्याला वगळण्यात आले असून त्याच्या जागी ध्रुव जुरेल याची निवड करण्यात आली आहे. तर श्रेयस अय्यरच्या जागी सरफराज खान याला पदार्पणाची संधी मिळाली आहे.

अंतिम 11 खेळाडूंचा संघ –

रोहित शर्मा (कर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, शुभमन गिल, रजत पाटीदार, सरफराज खान, रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, आर. अश्विन, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह आणि मोहम्मद सिराज

