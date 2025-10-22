ऑलिंपिक सुवर्णपदक विजेता नीरज चोप्राला लेफ्टनंट कर्नल मानद उपाधी, संरक्षणमंत्र्यांच्या हस्ते सन्मान

सामना ऑनलाईन
|

ऑलिंपिक सुवर्णपदक विजेता नीरज चोप्रा याला हिंदुस्थानी सैन्यात पदोन्नती मिळाली आहे. त्याची लेफ्टनंट कर्नल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. बुधवारी दिल्लीत झालेल्या एका समारंभात संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि लष्करप्रमुख उपेंद्र द्विवेदी यांनी त्याला मानद उपाधी प्रदान केली. यावेळी नीरज चोप्रा याची आई सरोज देवी, वडील सतीश चोप्रा, काका भीम चोप्रा आणि पत्नी हिमानी मोर हे देखील उपस्थित होते.

नीरज चोप्रा २६ ऑगस्ट २०१६ रोजी नायब सुभेदार म्हणून सैन्यात रुजू झाला. २०२१ मध्ये त्याला सुभेदार म्हणून बढती देण्यात आली. टोकियो ऑलिंपिकमध्ये सुवर्णपदक जिंकल्यानंतर त्याला सैन्याने परम विशिष्ट सेवा पदक प्रदान केले. २०२२ मध्ये नीरज याला सुभेदार मेजर म्हणून बढती देण्यात आली.

दरम्यान, नीरज चोप्रा हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा भालाफेकपटू आहे. त्याने सलग दोन ऑलिंपिक खेळांमध्ये देशासाठी पदके जिंकली आहेत. नीरजने पॅरिस ऑलिंपिकमध्ये रौप्य आणि टोकियो ऑलिंपिकमध्ये सुवर्णपदक जिंकले. याव्यतिरिक्त, त्याने जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धा, आशियाई खेळ आणि राष्ट्रकुल खेळ यासारख्या जागतिक दर्जाच्या स्पर्धांमध्ये हिंदुस्थानसाठी सुवर्णपदके जिंकली आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीनंतर महायुती सरकार लाडकी बहीण योजना करणार बंद – विजय वडेट्टीवार

हिंदुस्थान S-400 सिस्टीमसाठी रशियासोबत करणार 10 हजार कोटींचा करार, ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान पाकिस्तानी विमानांना पडण्यास झाली होती मदत

टेकऑफ करताच एअर इंडियाच्या विमानात तांत्रिक बिघाड, मुंबईत इमरजन्सी लॅडिंग; दोन फ्लाईट रद्द

दुसऱ्यांचे चांगले कार्यक्रम सुद्धा आपलेच आहेत हे दाखवण्यापर्यंत सरकार जाईल असे वाटले नव्हते, मनसेचा संताप

पॅरिसमध्ये धुमस्टाईल चोरी, 800 कोटींचे दागिने घेऊन चोर फरार

कोस्टल रोडवर BMW कारला अपघात, सुदैवाने जीवितहानी नाही

चिरा बाजार येथील म्हाडाच्या इमारतीचा भाग कोसळला, दोन ज्येष्ठ नागरिक जखमी

बलुचिस्तान, PoK घेण्याची भाषा करणाऱ्यांकडे आपलाच चषक परत आणण्याची कुवत नाही – संजय राऊत

निधीचे असमान वाटप हे लोकशाहीविरोधी कारस्थान; संजय राऊत यांचा घणाघात