Nepal Accident – काठमांडूला जाणारी बस नदीत कोसळली, 18 प्रवाशांचा मृत्यू

नेपाळच्या धाडिंगमध्ये प्रवासी बस नदीत कोसळून 18 प्रवाशांचा मृत्यू झाल्याची घटना मध्यरात्री घडली. अपघातग्रस्त बस पोखराहून काठमांडूला जात असताना धाडिंगमधील त्रिशुली नदीत बस कोसळली. अपघातात अनेक जण जखमी झाले असून त्यांना उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. अपघाताची माहिती मिळताच पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी दाखल होत बचावकार्य सुरू केले. मृतांमध्ये सहा महिलांचा समावेश आहे.
बसमध्ये 35 हून अधिक प्रवासी होते. मध्यरात्रीच्या सुमारास घटना घडल्याने बचावकार्यात अडथळा येत होता. सेना, सशस्त्र पोलीस दल, नेपाळ पोलीस आणि स्थानिक रहिवाशांकडून बचावकार्य सुरू आहे.