मंत्रीपदाची शपथ घेताक्षणीच नवे आरोग्यमंत्री ट्रोल व्हायला सुरुवात

बुधवारी म्हणजेच 7 जुलै रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आला. या विस्तारामध्ये मनसुख मंडाविया यांना बढती मिळाली असून ते देशाचे नवे आरोग्यमंत्री झाले आहेत. त्यांनी मंत्रीपदाची शपथ घेताच ट्विटर वापरणाऱ्यांनी त्यांची जुनी ट्विट शोधून काढत मंडाविया यांना ट्रोल करायला सुरुवात केली.

मंडाविया यांचं 2013 सालचं ट्विट एकाने शोधून काढलं आहे. ज्यात त्यांनी लिहिलं होतं की ‘Mahatma Gandhi was our nation of father’

मंडाविया यांचं दुसरं ट्विट हे देखील 2013 सालचं आहे. 15 ऑगस्ट रोजी त्यांनी केलेल्या ट्विट्मध्ये independent day ऐवजी Indipendent day लिहिलं होतं.

मंडाविया यांनी केलेलं आणखी एक ट्विट सध्या ट्रोलर्सनी शोधून काढलं आहे. यामध्ये त्यांना नेमकं काय म्हणायचं होतं, हे नीटसं कळालं नाही, म्हणून त्यांचं ट्विट आहे तसं इथे देण्यात आलं आहे. या ट्विटमध्ये त्यांनी लिहिलं होतं की “Mr. Rahul Ji, great grand son of Mahatma Gandhi already wrote you that RSS was not at all responsible for death of Gandhiji”

एकीकडे हे ट्रोलिंग होत असताना तहसीन पूनावाला यांनी मंडाविया यांच्याविरोधात उघडलेल्या या ट्रोल मोहिमेबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. मंडाविया यांना त्यांच्या इंग्रजीबद्दल ट्रोल केलं जाणं हे दुर्दैवी असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. टीका करायची असेल तर ती मंडाविया त्यांच्या कामात जर चूक आढळली तर त्यावर करा असं पूनावाला यांचं म्हणणं आहे.

आयारामांना मंत्रीपद, निष्ठावंतांना धत्तुरा!

पक्ष वाढविण्यासाठी वाटेल ते! अशा पद्धतीने केंद्रातील सत्ताधारी भाजपचा कारभार चालू आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या निमित्ताने रविशंकर प्रसाद, डॉ. हर्षवर्धन, प्रकाश जावडेकर, संजय धोत्रे यांच्यासारख्या भाजपच्या निष्ठावंतांना डच्चू देत घरी बसवले. त्याचवेळी महाराष्ट्रातून पक्षाबाहेरून आलेले नारायण राणे, कपिल पाटील, डॉ. भारती पवार तर मध्य प्रदेशमधून ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या गळ्यात मंत्रीपदाची माळ घातली.

शतप्रतिशतची घोषणा देत दौडत निघालेल्या भाजपची अवस्था पश्चिम बंगालच्या निवडणूक निकालानंतर काहीशी केविलवाणी झाली आहे. उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यांत आगामी काळात होणाऱया निवडणुकांवर लक्ष केंद्रित मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे चाणक्य अमित शहा यांनी भाकरी फिरवण्याचा प्रयत्न केला. पण हे करत असताना कॉँग्रेसमधून भाजपात आलेले नारायण राणे, ज्योतिरादीत्य शिंदे, राष्ट्रवादीतून आलेले कपिल पाटील, भारती पवार यांच्यासारख्या आयात नेत्यांना मंत्रीपदाची बक्षीसी देत निवडणुकांच्या तोंडावर अन्य पक्षातून येणाऱयांसाठी पुन्हा एकदा पायघडय़ा घातल्या आहेत.

भाजपच्या विचारसरणीशी काहीही संबंध नाही किंवा ज्यांना संघ परिवाराशी काहीही देणे घेणे नाही, अशा अनेकांना भाजपने पक्षात घेऊन सत्तेच्या परिघात बसवले आहे. विचारापेक्षाही मॅन, मनी आणि मसल पावरचे भाजप श्रेष्ठींना महत्त्व वाटू लागल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.

जातीय समीकरण साधण्याचा प्रयत्न

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापलेला असताना राणेंना भाजपकडून कॅबीनेट मंत्री म्हणून संधी देण्यात आली आहे. वंजारी समाजाचे भागवत कराड आणि आगरी समाजातून येणारे कपिल पाटील यांना मंत्रिमंडळात संधी देऊन ओबीसी समाजाला जवळ करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. भारती पवार यांना मंत्रीपद देऊन केंद्रात महाराष्ट्रातील आदीसावासी समाजाच प्रतिनिधीत्व करण्याची संधी दिली आहे.

मुंडे भगीनींचे पंक छाटण्याचा प्रयत्न?

गोपीनाथ मुंडे यांचे विश्वासू सहकारी म्हणून ओळख असणारे भागवत कराड यांची केंद्रीय मंत्रीमंडळात वर्णी लावण्यात आली आहे. त्याचवेळी मराठवाडय़ातील राजकारणातील नेत्या पंकजा आणि प्रितम मुंडे या भगीनींचे पंक छाटण्याचा प्रयत्न भाजपने केला आहे. महाराष्ट्रात भाजपच्या वाढीसाठी गोपीनाथ मुंड यांनी दिलेल योगदान लक्षात घेता खासदार प्रीतम मुंडे यांना केंद्रीय मंत्रीमंडळात यांना स्थान मिळेल अशी अटकळ होती. त्यासाठी त्या दिल्लीत गेल्याची चर्चाही होती. अखेर भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी ट्विट करत याच खंडन करत प्रीतम मुंडे मुंबइतील निवासस्थानी असल्याचे स्पष्ट केल.