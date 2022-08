ही तगडी पार्टनरशीप, यंदा रन आऊट होणार नाही! तेजस्वी यादव यांची विधीमंडळात तुफान फटकेबाजी

बिहारमध्ये आरजेडी आणि जेडीयू या दोन्ही पक्षांनी एकत्र येत सत्ता स्थापन केल्यानंतर बिहारचे राजकारण पुन्हा देशाचं लक्ष वेधून घेऊ लागलं आहे. बिहारच्या विधीमंडळात जेडीयू-आरजेडी गटबंधनाने 165 आमदारांचा पाठिंबा मिळवत बहुमत स्पष्ट केलं आहे. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी केंद्रावर लक्ष्य केलं. तर त्याच वेळी बोलताना तेजस्वी यादव यांनी तुफान फटकेबाजी केली.

बिहारमध्ये जदयूने भारतीय जनता पक्षाचा हात सोडून आरजेडीप्रणित महागठबंधनचे सरकार स्थापन केले. सरकार स्थापन होऊन महिना होत नाही तोच सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आणि केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) छापेमारी केली आहे. राजदच्या आमदार आणि दोन राज्यसभा खासदारांच्या घरावर छापा टाकण्यात आला आहे. त्यापार्श्वभूमीवर बोलताना तेजस्वी यादव यांनी बिहारमधील सत्तांतरानंतर आता इथेही ‘ऑपरेशन महाराष्ट्र’ राबवण्यास सुरुवात झाली असल्याचं म्हटलं.

‘आम्ही क्रिकेटपटू आहोत आणि ही पार्टनरशीप (RJD आणि JDU) कधीही न संपणारी असणार आहे. ही सर्वात मोठी खेळी असणार आहे, ही भागीदारी बिहार आणि देशाच्या विकासासाठी काम करणार आहे. यावेळी कोणीही रन आऊट होणार नाही’, अशी टोलेबाजी बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी केली आहे.

