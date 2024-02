न्यूयॉर्कमध्ये लिथियम-आयन बॅटरीमुळे लागली आग, हिंदूस्थानी पत्रकाराचा मृत्यू

न्यूयॉर्कच्या हार्लेम येथे शुक्रवारी एका इमारतीला लागलेल्या आगीत 27 वर्षीय हिंदुस्थानी पत्रकाराचा मृत्यू झाला. ही आग शुक्रवारी दुपारी 2 च्या सुमारास तिसऱ्या मजल्यावर लागली. या दु:खद घटनेमुळे हिंदुस्थानच्या दूतावासाने एक्सवर पोस्ट शेअर करत शोक व्यक्त केला आहे.

हिंदुस्थानच्या दूतावासाने केलेल्या पोस्टमध्ये लिहीले आहे की, न्यूयॉर्कच्या हार्लेममध्ये एक दुर्देवी आगीची घटना घडली. त्यात 27 वर्षीय हिंदुस्थानी नागरिक फाजिल खान याचा मृत्यूची बातमी ऐकून फार दु:ख झाले. आम्ही त्याचा मृतदेह हिंदुस्थानात आणण्यासाठी त्याचे कुटुंब आणि मित्रांशी संपर्कात आहोत.

Saddened to learn about death of 27 years old Indian national Mr. Fazil Khan in an unfortunate fire incident in an apartment building in Harlem, NY. @IndiainNewYork is in touch with late Mr. Fazil Khan’s family & friends.

We continue to extend all possible assistance in…

