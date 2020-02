न्यूझीलंडचा कर्णधार वन-डे सामन्यातून बाद, वाचा कारण

टीम इंडियाने दमदार कामगिरी करत टी-20 सामन्यांच्या मालिकेत न्यूझीलंडच्या संघाला त्यांच्या घरच्या मैदानांवरच मात दिली. त्यामुळे टीम इंडियाचा उत्साह आणि आत्मविश्वास वाढला आहे. त्यातच आता न्यूझीलंडचा कर्णधार केन विल्यमसन देखील पहिल्या दोन वन-डे खेळणार नाही असे जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे पराभूत झाल्याले न्यूझीलंड संघाला आणखी एक धक्का बसला आहे.

New Zealand captain Kane Williamson ruled out of first two ODIs against India due to a shoulder injury. #INDvNZ #Williamson

— Press Trust of India (@PTI_News) February 4, 2020