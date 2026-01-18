न्यूझीलंडने इतिहास रचला; पहिल्यांदाच जिंकली हिंदुस्थानमध्ये वन डे मालिका, विराट कोहलीची शतकी झुंज अपयशी

सामना ऑनलाईन
|

प्रमुख गोलंदाज आणि फलंदाजांच्या अनुपस्थितीमध्ये खेळणाऱ्या पाहुण्या न्यूझीलंडने इतिहास रचला आहे. न्यूझीलंडने हिंदुस्थानमध्ये पहिल्यांदाच वनडे मालिका जिंकण्याचा कारनामा केला. रविवारी इंदूरच्या होळकर क्रिकेट मैदानावर झालेल्या निर्णायक लढतील न्यूझीलंडने हिंदुस्थानचा 41 धावांनी पराभव केला आणि मालिका 2-1 अशी जिंकली. हिंदुस्थानकडून विराट कोहली याने शतकी (124 धावा) खेळी करत एकाकी झुंज दिली. न्यूझीलंडने विजयासाठी दिलेल्या 338 धावांचा पाठलाग करताना शुभमन गीलच्या नेतृत्वाखाली खेळणारा हिंदुस्थानचा संघ 296 धावांमध्ये गारद झाला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

महापालिका निवडणुकीत भरघोस विजय प्राप्त केल्यानंतर फडणवीस यांचा प्रवास दिल्लीतील सर्वोच्च पदासाठी सुरू – संजय राऊत

गुजरातमध्ये २०२७ च्या निवडणुकीत सत्तापालट होणार, आप बदल घडवून आणेल – अरविंद केजरीवाल

अल्पवयीन मुलीला लग्नाचे आमिष दाखवून लैंगिक अत्याचार, भाजप पदाधिकाऱ्यांवर पोस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल

Tata Mumbai Marathon 2026 – मुंबई मॅरेथॉनवर इथिओपियाच्या खेळाडूंचे वर्चस्व

चांदीची सुसाट घोडदौड; वर्षभरात सोन्यापेक्षा जास्त परतावा, 3 लाखांचा टप्पा गाठणार

मोदी हे गझनी आहेत, मणिकर्णिका घाट, प्राचीन मंदिरं पाडली; हर्षवर्धन सपकाळ यांचा भाजपवर निशाणा

बड्या कंपन्या गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्रात का येत नाही? रोहित पवार यांचा सवाल

मुंबईत सरोगसी रॅकेट, बँकॉकहून परतणाऱ्या दोन महिलांना अटक

लोकशाही, न्यायव्यवस्था आणि संविधान वाचवा! सरन्यायाधीशांच्या उपस्थितीत ममता बॅनर्जींचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल