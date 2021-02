जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप – ऑस्ट्रेलियाचा आफ्रिका दौरा स्थगित, हिंदुस्थान-न्यूझीलंडमध्ये रंगणार फायनल?

न्यूझीलंडने जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या फायनलमध्ये प्रवेश केला आहे. फायनलमधील एक संघ सध्या निश्चित झाला असून दुसरा संघ कोणता हे मात्र अद्याप निश्चित झालेले नाही. दुसऱ्या जागेसाठी हिंदुस्थान, ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड संघात रस्सीखेच सुरू आहे.

जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपचा अंतिम सामना या वर्षी जून महिन्यात लॉर्डस् या क्रिकेटच्या पंढरीत रंगणार आहे. या स्पर्धेची फायनल गाठण्यासाठी न्यूझीलंड, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया आणि हिंदुस्थानच्या संघात कमालीची चूरस लागली होती. यात न्यूझीलंडने सर्वात आधी बाजी मारली असून अंतिम फेरी गाठण्याचा मान मिळवला. आता अन्य तीन संघांमध्ये अंतिम फेरी गाठण्याची चूरस लागणार आहे.

ICC World Test Championship: New Zealand qualify for final, India, England and Australia in 3-way race

दरम्यान, कोरोना महामारीचे कारण देत ऑस्ट्रेलियाने आगामी दक्षिण आफ्रिका दौरा स्थगित केला आहे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने मंगळवारी ट्वीट करून याची माहिती दिली. ऑस्ट्रेलियाला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध तीन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळायली होती. परंतु हा दौरा स्थगित झाल्याने ऑस्ट्रेलियाचा संघ जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या रेसमधून जवळपास बाहेर झाली आहे. सध्या तिसऱ्या स्थानावर असणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाच्या संघाला फायनल गाठण्यासाठी जून महिन्यापूर्वी कसोटी मालिका खेळावी लागले आणि जिंकावीही लागले, मात्र हे सध्या शक्य नसल्याचे दिसते. त्यामुळे आता हिंदुस्थान आणि इंग्लंड संघात होणाऱ्या आगामी मालिकेवर क्रीडाप्रेमींचे लक्ष असणार आहे.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने मंगळवारी एक ट्वीट करत दक्षिण आफ्रिका दौरा स्थगित करत असल्याची माहिती दिली. आमच्याकडे कोणताही पर्याय नसून कोरोना महामारीमुळे आम्ही दक्षिण आफ्रिका दौरा स्थगित करत असून याबाबत क्रिकेट दक्षिण आफ्रिकेला माहिती देण्यात आली आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील सध्याची स्थिती खबार असून येथे कोरोनाची दुसरी लाट आलेली आहे. अशा स्थितीत दौरा करणे संघासाठी घातक सिद्ध होऊ शकतो. या निर्णयामुळे आम्ही निराश झालो असून जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या फायनलमध्ये पोहण्याच्या आमच्या आशांना सुरुंग लागला आहे, असे क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचे सीईओ निक हॉक्ले यांनी म्हटले.

Today we informed Cricket South Africa that we believe we have no choice but to postpone the forthcoming Qantas Tour of South Africa due to the coronavirus pandemic. Full statement pic.twitter.com/mYjqNpkYjp

— Cricket Australia (@CricketAus) February 2, 2021