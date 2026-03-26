एक्सप्रेसमध्ये पुढील स्थानकाची घोषणा होणार, हायकोर्टाचे रेल्वेला महत्त्वपूर्ण आदेश

‘वंदे भारत’प्रमाणे सर्व एक्सप्रेस गाडय़ांमध्ये पुढील स्थानकाची घोषणा करणारे तंत्र विकसित करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने रेल्वेला दिले.

एका प्रवाशाने चुकून एक एक्सप्रेस पकडली. गाडी सुरू झाल्यानंतर त्याने उतरण्याचा प्रयत्न केला व तो ट्रेनमधून पडला. यात त्याच्या डोक्याला व पायाला दुखापत झाली. याच्या भरपाईसाठी त्याने अर्ज केला. रेल्वे अपघात दावा न्यायाधिकरणाने तो फेटाळला. याविरोधात या प्रवाशाने याचिका दाखल केली होती. न्या. जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठाने ही याचिका मंजूर केली. कोणताही प्रवासी स्वतःचा जीव धोक्यात टाकून धावत्या ट्रेनमधून उतरणार नाही. अशा परिस्थितीत प्रवाशाच्या मानसिकतेचा विचार व्हायला हवा, असे नमूद करत न्यायालयाने या प्रवाशाला 80 हजार रुपये भरपाई देण्याचे आदेश रेल्वेला दिले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा; सुट्ट्यांमुळे बोरघाटात वाहतुकीचा खोळंबा

वीजबील थकीत असल्याने पंचायत समिती अंधारात, महावितरणची मोठी कारवाई

युद्धाचा भडका! अमेरिकन फायटर जेट पाडल्याचा इराणचा दावा, व्हाईट हाऊसकडून वृत्ताचे खंडन

युद्धसमाप्तीच्या चर्चेसाठी जेडी व्हान्स पाकिस्तान दौऱ्यावर जाणार? इस्लामाबादमध्ये होणार महत्त्वाची बैठक

काम न करणाऱ्या लाडक्या बहिणींना पैसे वाटता, मेळघाटात रुग्णालय उभारण्याची घोषणा कधी? हायकोर्टाने सरकारला सुनावले

विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन 22 जूनपासून

मुंबईत 40 जणांचे इच्छामरणासाठी पालिकेकडे अर्ज, मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे अर्ज स्वीकारण्याची जबाबदारी

4 एप्रिलपासून मिठी नदीच्या साफसफाईला होणार सुरुवात

crime news new

क्षुल्लक कारणावरुन झाला वाद, सिगारेट विक्रेत्याला 100 मीटर फरफटत नेले