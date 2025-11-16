Delhi Blast – दहशतवादी हल्ल्यात सहभागी असलेल्या i20 कारच्या मालकाला अटक, उमरसोबत मिळून रचला होता कट

दिल्लीतील लाल किल्ला परिसरात झालेल्या कार बॉम्बस्फोट प्रकरणात एनआयएला एक मोठे यश मिळाले आहे. आत्मघातकी बॉम्बरसह दहशतवादी कट रचणाऱ्या व्यक्तीला एनआयएने अटक केली आहे. अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आमिर रशीद अली आहे. स्फोटात वापरलेली कार त्याच्या नावावर नोंदणीकृत होती. एनआयएने त्याला दिल्लीत अटक केली.
या प्रकरणी सुरुवातीला दिल्ली पोलीस तपास करत होते, परंतु नंतर हे प्रकरण एनआयएकडे सोपवण्यात आले. हे प्रकरण हाती घेतल्यानंतर एनआयएने मोठ्या प्रमाणात शोध मोहीम सुरू केली, ज्या दरम्यान आमिरला अटक करण्यात आली.
तपासात असे दिसून आले की, जम्मू आणि कश्मीरमधील पंपोर येथील सांबुरा येथील रहिवासी आमिरने पुलवामा येथील उमर उन नबी नावाच्या व्यक्तीसोबत हल्ल्याची योजना आखली होती. आमिर दिल्लीला कार खरेदी करण्यास मदत करण्यासाठी आला होता, जी नंतर स्फोटासाठी आयईडी (बॉम्ब बनवण्याचे उपकरण) म्हणून वापरली गेली. याप्रकरणी एनआयए अधिक तपास करत आहे.