खलिस्तानी दहशतवादी पन्नूच्या घरी NIA चा छापा; अमृतसर, चंदीगडमधील संपत्ती जप्त

खलिस्तानी दहशतवादी आणि सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) संघटनेचा नेता गुरपतवंत सिंग पन्नू (Gurpatwant Singh Pannun) याच्या नाड्या आवळण्यास सुरुवात झाली आहे. शनिवारी गुरपतवंत सिंग पन्नू याच्या घरी एनआयए अर्थात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने छाप टाकला. एनआयने पन्न याच्या अमृतसर आणि चंदीगड येथील संपत्तीवर टाच आणली आहे. ‘आज तक‘ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

एनआयएने गुरपतवंत सिंग पन्नू याची अमृतसह आणि चंदीगड येथील मालमत्ता जप्त केली आहे. एनआयएने ज्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत त्यामध्ये अमृतसर जिल्ह्यातील खानकोट या वडिलोपार्जित गावातील शेती आणि चंदीगडमधील सेक्टर 1-सी मधील घराचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे सरकारने 2020मध्ये त्याची मालमत्ता कुर्क केली होती. याचा अर्थ तो आपली मालमत्ता विकू शकत नव्हता, मात्र आता एनआयएने संपत्तीच जप्त केली आहे. जप्तीचा अर्थ पन्नूचा या मालमत्तांवरील हक्क संपला असून ही मालमत्ता आता सरकार जमा झाली आहे.

On the orders of the NIA court, a property confiscation notice has been pasted outside a house owned by banned Sikhs for Justice (SFJ) founder and designated terrorist Gurpatwant Singh Pannu, in Chandigarh. pic.twitter.com/X5ghFCVRFS

