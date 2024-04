पश्चिम बंगालमध्ये NIA च्या पथकावर हल्ला, TMC नेत्याच्या घरी तपासादरम्यान दगडफेक

पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) पथकावर हल्ला झाला आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्याच्या घरी तपासासाठी पोहोचलेल्या एनआयएच्या पथकावर जमावाने दगडफेक केल्याचे समोर आले आहे. ‘एएनआय’ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

2022मध्ये झालेल्या एका बॉम्बस्फोट प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एनआयएचे अधिकारी टीएमसी नेत्याच्या घरी पोहोचले होते. मात्र या पथकाला टीएमसी समर्थक जमावाच्या रोषाचा सामना करावा लागला. जमावाने एनआयएच्या अधिकाऱ्यांवर दगडफेक केली. यात एनआयए पथकाच्या गाडीचे नुकसान झाले असून अधिकारीही जखमी झाला आहे. शनिवारी पहाटे साडे पाचच्या दरम्यान ही घटना घडली आहे.

एनआयएचे अधिकारी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील मुख्य संशयित मोनोब्रोतो जाना याला अटक करण्यासाठी पोहोचले होते. मात्र याचवेळी या पथकावर हल्ला झाला. या प्रकरणी एनआयएच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून मोनोब्रोतो जाना, त्यांच्या कुटुंबिय आणि अज्ञातांविरुद्ध भादवि कलम 341, 332. 352, 186, 323, 427, 34 आणि पीडीपीपी कायदा कलम 3 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.

#WATCH | West Bengal: NIA officers had to face protesters in Bhupatinagar while they were carrying out an investigation in connection with the Bhupatinagar, East Medinipur blast case. People allegedly tried to stop the NIA team from taking the accused persons along with them.… pic.twitter.com/KKL33S4Plm

— ANI (@ANI) April 6, 2024