अपघात पाहायला जमलेल्या लोकांना जॅग्वारने उडवले, नऊ जणांचा मृत्यू

गुजरातमधील अहमदाबाद येथे बुधवारी रात्री भीषण अपघात झाला. एसजी महामार्गावरील इस्कॉन पुलावर झालेला अपघात पाहायला जमलेल्या 25-30 लोकांना जॅग्वारने उडवले. या दुर्घटनमध्ये नऊ जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक जखमी झाले आहेत. मृतांमध्ये एका पोलीस कॉन्स्टेबलसह एका होमगार्डचाही समावेश आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मध्यरात्री एकच्या सुमारास इस्कॉन पुलावर महिंद्र थार कारने एका डंपरला पाठीमागून धडक दिली. हा अपघात पाहण्यासाठी आणि जखमींना मदत करण्यासाठी लोकांनी गर्दी केली होती. त्याचवेळी कर्णावती क्लबच्या बाजूने जवळपास 140-160 किलोमीटर प्रतितास वेगाने आलेल्या जॅग्वारने पुलावरील लोकांना उडवले.

अपघाताची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि जखमींना जवळच्या रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल केले. या भीषण अपघातामध्ये 6 जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर तिघांनी उपचारादरम्यान प्राण सोडले. या अपघातामध्ये जॅग्वारचा चालकही जखमी झाला असून त्याला सिम्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे, अशी माहिती ट्राफिक विभागाचे एसीजी एस.जे. मोदी यांनी माध्यमांना दिली.

#UPDATE | 12 people were brought to the hospital out of which 9 were dead. The injured are being treated in the hospital: Kripa Patel, Medical Officer, Sola Civil Hospital https://t.co/gQI8uJFcjZ

— ANI (@ANI) July 20, 2023