Nirbhaya case – चारही नराधमांना उद्या फासावर लटकवणार

निर्भया सामूहीक बलात्कार प्रकरणातील चारही नराधमांना उद्या शुक्रवारी सकाळी 5.30 वाजता तिहार तुरुंगात फासावर लटकविण्यात येणार आहे. या दोषींनी फाशी पुढे ढकलण्यासाठी वेगवेगळ्या पळवाटा शोधत न्यायालयात दाखल केलेल्या सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या असून त्यांच्या फाशीच्या वॉरंटवर रोख लावण्यास देखील पतियाळा न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे अखेर या नराधमांना फासावर लटकविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

Nirbhaya case: Delhi court dismisses plea for staying execution of convicts, all four to be hanged on Friday, 5.30 am

— Press Trust of India (@PTI_News) March 19, 2020