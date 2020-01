फाशी, फाशी, फाशी..! निर्भयाच्या आरोपींना 22 जानेवारीला फाशी देणार

निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील चारही दोषींना फाशीच्या शिक्षेवर अंमलबजावणी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेसंदर्भात मंगळवारी पतियाळा न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने आरोपींच्या फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केला असून सर्व आरोपींना 22 जानेवारीला सकाळी 7 वाजता फाशी देण्यात येणार आहे.

2012 Delhi gangrape case: A Delhi court issues death warrant against all 4 convicts, execution to be held on 22nd January at 7 am https://t.co/K4JCAM0RJa

सुनावणीदरम्यान पतियाळा न्यायालयातील न्यायाधीशांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे चारही दोषींसोबत संवाद साधला. व्हिडीओ कॉन्फरन्स सुरू असताना दोषींच्यासमोरच न्यायालयाने आपला निर्णय दिला.

दरम्यान, पतियाळा हाऊस न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात क्यूरेटिव्ह पिटीशन दाखल करणार असल्याचे दोषींचे वकील ए.पी. सिंह यांनी म्हटले आहे.

दोषींना फाशीच्या शिक्षेवर अंमलबजावणी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेसंदर्भात सुनावणी सुरू असताना दोन्ही पक्षांच्या वकिलांमध्ये तू-तू-मै-मै देखील झाली. वकिलांच्या या वादात न्यायाधीशांना उडी घ्यावी लागली आणि त्यांनी न्यायलयात शांतता राखण्याचे आवाहन केले. सुनावणी सुरू असताना निर्भयाची आई आणि दोषी मुकेशची आई देखील न्यायालयात उपस्थित होती. सुनावणीदरम्यान दोघींच्या अश्रूंचा बांध फुटला.

A Delhi court to pronounce order at 3.30pm today on the plea of parents of 2012 Delhi gang-rape victim seeking to expedite the procedure to hang all 4 convicted in the case and also seeking issuance of death warrant against them.

