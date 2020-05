पॅकेजमध्ये गरीब व मजुरांसाठी काहीच नाही, ते आजही..! पी. चिदंबरम यांची टीका

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची विस्तृत माहिती बुधवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिली. सीतारमण पत्रकार परिषदेनंतर माजी अर्थमंत्री आणि काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. लाखो गरीब, भुकेल्या आणि स्थलांतरित मजुरांसाठी यात काहीच नाही. ते आजही पाय तुडवत आपल्या राज्यात परतत आहेत, असे चिदंबरम म्हणाले.

निर्मला सीतारमण यांच्या भाषणामुळे जे लोक मेहनत करून खातात त्यांना मोठा झटका बसला आहे, असे पी. चिदंबरम म्हणाले. तळागाळातील लोकांपर्यंत रोख रक्कम पोहोचवण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही. सरकारने 13 कोटी लोकांना वाऱ्यावर सोडून दिले आहे, असा आरोप पी. चिदंबरम यांनी केला.

There is also nothing by way of cash transfer to the bottom half of the population – 13 crore families who have been pushed into destitution: Former Finance Minister and Congress leader P Chidambaram #EconomicPackage https://t.co/IX7PHJKKuT

