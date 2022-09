रेशन दुकानात पंतप्रधानांचा फोटो न लावल्याने अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचा थयथयाट, पहा Video

तेलंगणा दौऱ्यावर असणाऱ्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी शुक्रवारी कामारेड्डी जिल्ह्यातील बिरकूर येथे भेट दिली. येथील एका रेशनच्या दुकानात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Mod) यांचा फोटो नसल्याचे त्यांच्या निर्दशनास आले. यामुळे त्यांनी चांगलाच थयथयाट केला आणि अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले. याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

मार्केटमध्ये 35 रुपये किलोने तांदूळ मिळतोय, पण तो दुमम्हाला 1 रुपयाला दिला जातोय. वरच्या 30 रुपयांचा खर्च केंद्र सरकार उचलतंय, तर राज्य सरकार फक्त 4 रुपये खर्च देते. कोरोना महामारी काळापासून प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत पाच किलो तांदूळ मोफत दिला जातोय. परंतु तेलंगणातील सरकार रेशन दुकानांमध्ये पंतप्रधान मोदींचा फोटो लावत नाहीय. मोदींचे बॅनर लावण्यात येतात तेव्हा ते फाडण्यात येतात, असे निर्मला सीतारमण म्हणाल्या. यावेळी त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसह नागरी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले आणि अर्ध्या तासात पंतप्रधानांचा फोटो रेशन दुकानात लावण्याचे आदेश दिले.

Is she the Finance Minister of India or the PR Manager of Modi?

Nirmala Sitharaman ji asks an IAS officer to safeguard the flex & banners of Narendra Modi.#JustAsking, Is Safeguarding the flex of Narendra Modi the job of IAS officers?@KTRTRS @vinodkapri @scribe_prashant pic.twitter.com/pvzDGOZya8

