कश्मीरमध्ये इंटरनेट फक्त अश्लील चित्रपटांसाठीच वापरले जाते, नीती आयोगाच्या सदस्याचे वादग्रस्त वक्तव्य

जम्मू कश्मीरमधून कलम 370 हटविल्यानंतर तेथील इंटरनेट सेवा पूर्णत: बंद करण्यात आली आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून तेथील इंटरनेट सेवा बंद असल्याने स्थानिक लोकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. असे असतानाच जम्मू कश्मीरमधील इंटरनेट बंदीवरून नीती आयोगाचे सदस्य व्ही. के. सारस्वत यांनी एक वादग्रस्त वक्तव्य केलं आहे. ‘कश्मीरमध्ये इंटरनेट फक्त अश्लील चित्रपटांसाठीच वापरले जाते’, असे वक्तव्य सारस्वत यांनी केले आहे. त्यांच्या या वक्तव्यावरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

#WATCH: NITI Aayog’s VK Saraswat says “…They (politicians) use social media to fuel protests. What difference does it make if there’s no internet in Kashmir? What do you watch on internet there? What e-tailing is happening? Besides watching dirty films, you do nothing. (18.01) pic.twitter.com/slz9o88oF2

— ANI (@ANI) January 19, 2020