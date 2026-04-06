देश, वेश, भाषा वेगळी तरीही आपण सर्व एक आहोत; नितीन गडकरींनी सांगितला अली खामेनी यांचा किस्सा

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

इराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी इराणचे माजी सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्यासोबतच्या आपल्या भेटीचा किस्सा सांगितला. वेगवेगळे देश, वेगवेगळी रूपं, वेगवेगळे वेश तरीही आपण एकच आहोत, असे खामेनी म्हणाले होते. जहाजबांधणी मंत्री असताना त्यांनी चाबहार बंदर प्रकल्पाची आठवणही सांगितली. सोमवारी नागपूरमध्ये भाजपच्या स्थापना दिनाच्या सोहळ्यात बोलताना नितीन गडकरी यांनी ही आठवण सांगितली.

नितीन गडकरी म्हणाले की, जेव्हा मी अयातुल्ला अली खामेनी यांना भेटायला गेलो होतो, तेव्हा त्यांनी मला एक प्रश्न विचारला. खामेनींनी मला विचारले, तुम्हाला माहित आहे का की फारसी भाषेचा उगम कोठे झाला? मला माहित नाही असे सांगितल्यावर ते म्हणाले. फारसी भाषेचा उगम संस्कृतमधून झाला आहे. संस्कृत ही आमची मूळ भाषा आहे. ते म्हणाले की इराणमधील एका विद्यापीठात संस्कृत विभाग आहे. त्यानंतर खामेनींनी विचारले, तुम्हाला माहित आहे का की आम्ही कुठून आलो आहोत? त्यांनी स्वतःच सांगितले की लखनौजवळील एक गाव आमचे मूळ गाव आहे, असे खामेनी यांनी सांगितले.

नितीन गडकरी म्हणाले की, या भेटीत त्यांना समजले की आर्य संस्कृतीचा उगम पाकिस्तानच्याही पलीकडे सिंधू नदीचा प्रवाह आहे, तिथेही झाला होता. आमचे संबंध सिंधू नदीच्या उगमापलीकडेही विस्तारलेले आहेत, असे ते म्हणाले. वेगवेगळ्या भाषा, वेगवेगळे पोशाख, तरीही आपण एक देश आहोत. सोमवारी नागपूरमध्ये भाजपच्या स्थापना दिनाच्या सोहळ्यात बोलताना नितीन गडकरी यांनी ही गोष्ट सांगितली. नितीन गडकरी यांनी अमेरिका आणि इस्रायलसोबत सुरू असलेल्या इराणच्या युद्धावरही चर्चा केली.

