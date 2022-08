भाजपमध्ये मोठे फेरबदल, केंद्रीय संसदीय मंडळातून नितीन गडकरी यांना डच्चू

भारतीय जनता पक्षामध्ये मोठे फेरबदल झाले आहेत. आज बुधवारी भाजपने केंद्रीय संसदीय मंडळ आणि केंद्रीय निवडणूक समितीची घोषणा केली. केंद्रीय संसदीय मंडळामध्ये भाजपने 11, तर केंद्रीय निवडणूक समितीमध्ये 15 जणांना स्थान दिले आहे. विशेष म्हणजे संसदीय समितीमधून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना डच्चू देण्यात आला आहे.

भाजपच्या संसदीय मंडळाचे अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी बुधवारी केंद्रीय संसदीय मंडळ आणि केंद्रीय निवडणूक समितीची यादी जाहीर केला. केंद्रीय संसदीय मंडळामध्ये तीन नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे. यात कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा, के. लक्ष्मण आणि सर्बानंद सोनोवाल यांचा समावेश आहे. यासह या समितीमध्ये भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शहा, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया आणि बीएल संतोष यांचा समावेश आहे. बीएल संतोष यांना केंद्रीय संसदीय मंडळाचे सचिवपद देण्यात आले आहे.

