विरोधी पक्षांच्या हालचालींना वेग; नितीश कुमार, तेजस्वी यादव दिल्लीत, राहुल गांधी आणि खरगेंची घेतली भेट

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात लढणाऱ्या भाजपच्या एकाधिकारशाहीला टक्कर देण्यासाठी देशातील विरोधी पक्षांनी आता चांगल्याच हालचाली सुरू केल्या आहेत. पुढल्यावर्षी म्हणजेच 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हालचालींनी वेग घेतला आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी बुधवारी दिल्लीत काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि पक्षप्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे यांची भेट घेतली.

या बैठकीला जनता दल (युनायटेड)चे अध्यक्ष लालन सिंह देखील उपस्थित होते. 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी ही बैठक खरगे यांच्या राष्ट्रीय राजधानीतील निवासस्थानी झाली.

#WATCH | Bihar CM Nitish Kumar along with Dy CM Tejashwi Yadav and JD(U) President Lalan Singh meets Congress President Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi in Delhi pic.twitter.com/OEDAzhl77g

