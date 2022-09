पुढला अध्यक्ष गांधी घराण्यातील नको असं राहुल गांधींच म्हणाले! गेहलोत यांचा गौप्यस्फोट

राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी माहिती दिली की, काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी गांधी घराण्यातील कोणीही पुढील पक्षाध्यक्ष होऊ नये, असे स्पष्ट केले होते’. काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाच राहुल गांधींनी माहिती दिल्याचे सांगत गेहलोत यांनी गौप्यस्फोट केला आहे.

शुक्रवारी केरळमध्ये माध्यमांना संबोधित करताना गेहलोत म्हणाले, ‘मी त्यांना (राहुल गांधींना) अनेक वेळा विनंती केली आहे की त्यांनी काँग्रेस अध्यक्ष होण्याचा प्रस्ताव स्वीकारावा. त्यांनी स्पष्ट केले की गांधी घराण्यातील कोणीही पुढील प्रमुख बनू नये.’

#WATCH | Kerala: “I have requested him (Congress MP Rahul Gandhi) multiple times to accept everyone’s proposal of becoming the Congress President. He made it clear that no one from the Gandhi family should become the next chief,” said Rajasthan CM Ashok Gehlot pic.twitter.com/yEodA4l7fW

